Когда иммунитет от коронавируса будет самым сильным, рассказал врач Тимаков

В России показатели по заражению коронавируса бьют все рекорды — ни в одной стране мира нет таких высоких данных о случаях заражения, и, тем более, о смертности. В регионах стали вводить ограничения на посещение общественных мест. Теперь по примеру Москвы вводятся QR-коды и в других субъектах.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал как можно приобрести самый сильный иммунитет от ковида. Он пояснил, что граждане, переболевшие ранее, а затем привившиеся, будут оказывать более сильное сопротивление возможному заражению. У таких людей, по словам эксперта, самые активные вируснейтрализующие антитела и самый хороший уровень, достаточный для защиты от повторных заболеваний.
- Это идеальный вообще вариант. Причем первая волна — там коронавирус не обходил еще так сильно наши иммунные пути, иммунитет не маскировался, там вот остались клетки памяти хорошие. А вакцина дотренировывает этот иммунитет и делает наши иммунные клетки спецназом по нейтрализации коронавируса, - отметил Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Такое же действие происходит и после ревакцинации. Уже проведены исследования по результатам которых видно, что именно одновременное сочетание разных иммунитетов дает самую крепкую защиту для организма.
Многие страны, прошедшие вакцинацию, уже забыли об ограничениях и живут обычной жизнью. Тимаков привел в пример Израиль.