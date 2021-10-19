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Когда иммунитет от коронавируса будет самым сильным, рассказал врач Тимаков

11:08:5110/19/2021
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Вакцинированные пациенты, которые ранее переболели коронавирусом, приобретают самый стойкий иммунитет.

Вакцинация поможет преодолеть пандемию. Фото: pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России показатели по заражению коронавируса бьют все рекорды — ни в одной стране мира нет таких высоких данных о случаях заражения, и, тем более, о смертности. В регионах стали вводить ограничения на посещение общественных мест. Теперь по примеру Москвы вводятся QR-коды и в других субъектах.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал как можно приобрести самый сильный иммунитет от ковида. Он пояснил, что граждане, переболевшие ранее, а затем привившиеся, будут оказывать более сильное сопротивление возможному заражению. У таких людей, по словам эксперта, самые активные вируснейтрализующие антитела и самый хороший уровень, достаточный для защиты от повторных заболеваний.

- Это идеальный вообще вариант. Причем первая волна — там коронавирус не обходил еще так сильно наши иммунные пути, иммунитет не маскировался, там вот остались клетки памяти хорошие. А вакцина дотренировывает этот иммунитет и делает наши иммунные клетки спецназом по нейтрализации коронавируса, - отметил Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Такое же действие происходит и после ревакцинации. Уже проведены исследования по результатам которых видно, что именно одновременное сочетание разных иммунитетов дает самую крепкую защиту для организма.

Многие страны, прошедшие вакцинацию, уже забыли об ограничениях и живут обычной жизнью. Тимаков привел в пример Израиль.

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вакцинацияиммунитетсопротивление заражениюЕвгений Тимаков
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