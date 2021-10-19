Кремль: Минюст обязан разъяснят причины признания СМИ иноагентами

В Кремле разъяснили свою позицию по вопросу о признании СМИ и журналистов иноагентами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 октября рассказал, что Кремль не намерен выполнять роль арбитра между ведомством, принимающим решение, и страдающими от его действий СМИ и их сотрудниками.
Как пояснил Песков, разъяснения по причинам принятия своих решений должен давать Минюст. Представитель Кремля отметил, что в ведомстве, принимающем данные решения, имеются как полномочия, так и обязанности в соответствии с положениями закона.
- Мы не можем быть арбитром в данном случае. В данном случае арбитром может быть только суд, - отметил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что требование отмены закона, прозвучавшее ранее, не может быть выполнено, но можно внести поправки, предложенные журналистами.
- Есть соответствующие инициативы журналистского сообщества по рассмотрению возможных поправок к закону (об иностранных агентах). Мы знаем, что были радикальные предложения отменить закон. На это последовал уже однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим, - подчеркнул Песков.