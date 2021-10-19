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Голикова предложила объявить выходными дни с 30 октября по 7 ноября

11:14:2010/19/2021
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Кроме того, Голикова считает необходимым предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов. Отдельные рекомендации касались работодателей.

Голикова предложила объявить 30 октября — 7 ноября нерабочими. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова 19 октября предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Делается это из-за сложной  ситуации с коронавирусом в стране. С такой инициативой она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Голикова считает необходимым предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов.

Как считает зампредседателя кабмина, работодателям следует перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку. Она рекомендовали субъектам РФ самостоятельно принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Татьяна Голикова также просит работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прививки против коронавируса. Об этом она говорила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник.

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