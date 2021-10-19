Голикова предложила объявить выходными дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова 19 октября предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Делается это из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. С такой инициативой она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.
Кроме того, Голикова считает необходимым предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов.
Как считает зампредседателя кабмина, работодателям следует перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку. Она рекомендовали субъектам РФ самостоятельно принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.
Татьяна Голикова также просит работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прививки против коронавируса. Об этом она говорила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник.