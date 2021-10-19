Новые меры поддержки бизнеса в четвертую волну коронавируса готовит правительство РФ

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил своему заму Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса в четвертую волну коронавируса. Об этом было заявлено 19 октября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В 2020 году в разгар пандемии для поддержки бизнеса тоже были утверждены соответствующие программы.
Кроме того, Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.
«Действительно, решения эти непростые, сложные, но вынужденные и необходимые», — сказал он. Премьер добавил, что нагрузка на систему здравоохранения увеличивается и в этой ситуации надо действовать на опережение.
Как сообщал "Курьер. Среда", с такой инициативой Голикова обратилась на заседании ранее во вторник.