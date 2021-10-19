В Челябинске пьяная женщина-водитель насмерть сбила 10-летнего мальчика на мопеде

В Челябинской области судом была признана вина 29-летней девушки, устроившей ДТП со смертельным исходом и несколькими пострадавшими.
Судья приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы.
Судья огласил приговор, согласно которому подсудимая отправится в исправительную колонию общего режима, сообщается в пресс-службы Следственного управления СК России по региону.
Ранее сообщалось, что 3 октября 2020 года 29-летняя женщина, находившаяся за рулем транспортного средства в не трезвом состоянии, совершила наезд на мопед. В результате ДТП скончался один человек - мальчику было 10 лет.