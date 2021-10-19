Голикова потребовала ужесточить пропуск по QR-кодам о вакцинации или перенесенном коронавирусе

Пускать на некоторые объекты и места проведения массовых мероприятий только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном коронавирусе потребовала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией, которое прошло 19 октября.
Она также предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Глава кабинет министром Михаил Мишустин поддержал эту инициативу, сообщал "Курьер.Среда".
-При этом это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода, — заявила Голикова на заседании.
По ее словам, регионы должны обеспечить принятие решений, в том числе в новые нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет установлен властями субъектов РФ, только по QR-кодам.
Ранее Мишустин предложил подготовить новые меры поддержки бизнеса в связи с неделей вынужденного простоя.