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В Минздраве назвали регионы с самой напряженной ситуацией по коронавирусу

12:28:3010/19/2021
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Семь российских регионов не могут справиться самостоятельно с распространением коронавирусной инфекции. Им нужно ужесточить ограничительные меры.

В Российских регионах ситуация ведет к принятию ограничений. Фото: Pixabay

Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав России, объявил, что семь регионов должны ввести ограничения из-за того, что в них сложилась напряженная ситуация с заражением ковидом.

В каждом субъекте необходимо применить индивидуальный подход при введении мер. Ограничения являются лучшим способом справиться с распространением коронавируса.

Глава Минздрава назвал три республики — Удмуртия, Башкирия и Татарстан, а также Оренбургскую, Тюменскую и Ивановскую области, Пермский край. Об этом министр здравоохранения заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 19 октября.

В России продолжается рост числа зараженных, на утро вторника побит новый рекорд — по числу погибших после заражения ковидом.

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ограниченияситуация с ковидомсемь регионовМинздрав РФМихаил Мурашко
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