В Минздраве назвали регионы с самой напряженной ситуацией по коронавирусу

Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав России, объявил, что семь регионов должны ввести ограничения из-за того, что в них сложилась напряженная ситуация с заражением ковидом.
В каждом субъекте необходимо применить индивидуальный подход при введении мер. Ограничения являются лучшим способом справиться с распространением коронавируса.
Глава Минздрава назвал три республики — Удмуртия, Башкирия и Татарстан, а также Оренбургскую, Тюменскую и Ивановскую области, Пермский край. Об этом министр здравоохранения заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 19 октября.
В России продолжается рост числа зараженных, на утро вторника побит новый рекорд — по числу погибших после заражения ковидом.