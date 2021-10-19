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Вакцинированным дадут свободу, непривитых отправят на самоизоляцию с 30 октября по 7 ноября, заявили в Совфеде

1:22:1010/19/2021
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Сенатор Круглый рассказал, что для россиян с прививками от коронавируса будут применены послабления в ограничениях.

Посещать общественные места можно только по QR-коду. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Во время периода, объявленного нерабочими днями, привитые граждане смогут иметь некоторые послабления. У них будет возможность использовать QR-код для посещения кафе, фитнес-центров, других публичных мест, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту страны ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября.

- Оперативный штаб, проанализировав ситуацию, принял решение о введении более жестких ограничений. Если предлагается ввести нерабочие дни - это так называемый локдаун, - сказал Круглый РИА Новости во вторник.

Как рассказал сенатор, если данное предложение прозвучало, то ситуация назрела. При этом политик отметил, что введение нерабочих дней должно стать периодом самоизоляции, а не походов в гости во время выходных.

Круглый напомнил о необходимости ношения масок. Также он отметил, что в транспорте нужно ограничивать число пассажиров, а граждане, не сделавшие прививку должны соблюдать «особые меры безопасности».

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ограничениякоронавируссамоизоляция
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