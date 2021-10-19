Вакцинированным дадут свободу, непривитых отправят на самоизоляцию с 30 октября по 7 ноября, заявили в Совфеде

Во время периода, объявленного нерабочими днями, привитые граждане смогут иметь некоторые послабления. У них будет возможность использовать QR-код для посещения кафе, фитнес-центров, других публичных мест, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту страны ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября.
- Оперативный штаб, проанализировав ситуацию, принял решение о введении более жестких ограничений. Если предлагается ввести нерабочие дни - это так называемый локдаун, - сказал Круглый РИА Новости во вторник.
Как рассказал сенатор, если данное предложение прозвучало, то ситуация назрела. При этом политик отметил, что введение нерабочих дней должно стать периодом самоизоляции, а не походов в гости во время выходных.
Круглый напомнил о необходимости ношения масок. Также он отметил, что в транспорте нужно ограничивать число пассажиров, а граждане, не сделавшие прививку должны соблюдать «особые меры безопасности».