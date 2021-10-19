Суд конфисковал имущество семьи офицера ФСБ, имевшей 385 счетов в банках с многомиллионными рублевыми и долларовыми вкладами

В Щербинском суде Москвы прошло заседание, на котором было вынесено постановление о конфискации имущества у бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и членов его семьи.
Деньги с 385 счетов и две квартиры площадью 103 и 104 квадратных метра отошли государству. Также у него забрали нежилое помещение. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы суда, передает РИА Новости.
Заместитель генерального прокурора потребовал изъять деньги, недвижимость, 20 ювелирных украшений в пользу государства, но суд принял решение удовлетворит иск лишь частично.
Ранее стало известно, что у семьи офицера ФСБ 385 счетов в российских и зарубежных банках. Михаил Кулюкин возглавлял 3-е отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ, а его супруга Татьяна работала в кадровой службе того же управления.
Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания, которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.
На момент проверки прокуратуры у семьи уже было 203 счета, на которых лежали суммы от 1,3 до 4,7 миллионов рублей и 43 тысячи долларов. В генпрокуратуре пришли к выводу, что данные средства были получены нечестным путем.