Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд конфисковал имущество семьи офицера ФСБ, имевшей 385 счетов в банках с многомиллионными рублевыми и долларовыми вкладами

2:55:5810/19/2021
0

Бывший сотрудник ФСБ Михаил Кулюкин лишился двух квартир и нежилого помещения. Кроме того, у него изъяты деньги со счетов в банках. Его подозревают в махинациях с поставкой еды для силовиков.

В ФСБ работал коррупционер, его имущество изъято. Фото: Pxfuel

В Щербинском суде Москвы прошло заседание, на котором было вынесено постановление о конфискации имущества у бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и членов его семьи.

Деньги с 385 счетов и две квартиры площадью 103 и 104 квадратных метра отошли государству. Также у него забрали нежилое помещение. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы суда, передает РИА Новости.

Заместитель генерального прокурора потребовал изъять деньги, недвижимость, 20 ювелирных украшений в пользу государства, но суд принял решение удовлетворит иск лишь частично.

Ранее стало известно, что у семьи офицера ФСБ 385 счетов в российских и зарубежных банках. Михаил Кулюкин возглавлял 3-е отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ, а его супруга Татьяна работала в кадровой службе того же управления.

Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания, которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

На момент проверки прокуратуры у семьи уже было 203 счета, на которых лежали суммы от 1,3 до 4,7 миллионов рублей и 43 тысячи долларов. В генпрокуратуре пришли к выводу, что данные средства были получены нечестным путем.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
недвижимостькоррупцияизъятие денег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Норма для них или исключение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд конфисковал имущество семьи офицера ФСБ, имевшей 385 счетов в банках с многомиллионными рублевыми и долларовыми вкладами
2:55:58 10/19/2021
Суд конфисковал имущество семьи офицера ФСБ, имевшей 385 счетов в банках с многомиллионными рублевыми и долларовыми вкладами
Похоже на локдаун: Работодателям в Москве пригрозили санкциями за нарушение требований по удаленке
2:37:46 10/19/2021
Похоже на локдаун: Работодателям в Москве пригрозили санкциями за нарушение требований по удаленке
Бродячие собаки рвали на части 8-летнюю девочку на территории школы в Красноярске: Ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии
2:11:08 10/19/2021
Бродячие собаки рвали на части 8-летнюю девочку на территории школы в Красноярске: Ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии
Календарь зачатия девочки по лунному календарю в ноябре 2021 года: подходящие и плохие даты
2:00:19 10/19/2021
Календарь зачатия девочки по лунному календарю в ноябре 2021 года: подходящие и плохие даты
Санкциями за повторные нарушения обложит Роскомнадзор компанию Google
1:58:20 10/19/2021
Санкциями за повторные нарушения обложит Роскомнадзор компанию Google
У Илона Маска попросили $6 млрд на борьбу с голодом в мире: Столько он зарабатывает за один день
1:30:15 10/19/2021
У Илона Маска попросили $6 млрд на борьбу с голодом в мире: Столько он зарабатывает за один день
Вакцинированным дадут свободу, непривитых отправят на самоизоляцию с 30 октября по 7 ноября, заявили в Совфеде
1:22:10 10/19/2021
Вакцинированным дадут свободу, непривитых отправят на самоизоляцию с 30 октября по 7 ноября, заявили в Совфеде
Лучшие дни для зачатия мальчика в ноябре 2021 года по лунному календарю: и худшие даты
1:00:47 10/19/2021
Лучшие дни для зачатия мальчика в ноябре 2021 года по лунному календарю: и худшие даты
Кремль: Минюст обязан разъяснят причины признания СМИ иноагентами
12:59:34 10/19/2021
Кремль: Минюст обязан разъяснят причины признания СМИ иноагентами
Торжественные открытки настоящим профи в Международный день авиадиспетчера 20 октября
12:45:18 10/19/2021
Торжественные открытки настоящим профи в Международный день авиадиспетчера 20 октября