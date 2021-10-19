Силуанов: Россия тратит каждый день на борьбу с коронавирусом по 3,6 млрд рублей

Министр финансов России Антон Силуанов оценил затраты в стране на борьбу с коронавирусом. По его словам, в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, государство расходует ежедневно на противодействие опасному заболеванию порядка 3,6 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом Бердска Новосибирской области, в котором насчитывается 106 тыс. жителей и который имеет статус большого города.
"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 миллиарда рублей в день", - отметил Силуанов 19 октября на встрече с сенаторами, передает РИА Новости.
Однако, как считает министр, даже в таких условиях плановая медицинская помощь должна оказываться россиянам в полном объеме.
Как сообщал "Курьер.Среда", вице-премьер Татьяна Голикова во вторник обратилась в президенту Владимиру Путину с предложением ввести в стране неделю нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом в некоторых регионах, люди останутся дома на неделю раньше - с 23 октября. Ранее в Минздраве РФ назвали субъекты, где ситуация с коронавирусом особенно напряженная.