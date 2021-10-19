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Как будут оплачивать нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в России после указа Путина

3:23:1910/19/2021
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В 2020 году, напомним, россияне уже сталкивались с аналогичной ситуацией. В конце марта Путин указом ввел первые нерабочие дни, а затем продлил новшество на весь апрель. Тогда в стране объявили локдаун.

Владимир Путин надеется, что его услышат в регионах
Нерабочие дни в Трудовом кодексе не описаны, но президент может их вводить своим указом. Фото: Кремлин.ру

Вероятно, уже 20 октября президент России Владимир Путин объявит нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом его во вторник попросила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что глава правительства Михаил Мишустин одобрил инициативу, поддержали ее и в Совете федерации. Власти вводят новые меры на фоне резкого ухудшения в стране ситуации с коронавирусом.

Между тем, в Трудовом кодексе нет понятия "нерабочие дни" - есть только праздничные и выходные. Но в 2020 году, напомним, россияне уже сталкивались с аналогичной ситуацией. В конце марта Путин указом ввел первые нерабочие дни, а затем продлил новшество на весь апрель. Хотя позапрошлой весной в России объявляли локдаун, когда закрылись школы, госучреждения, организации сферы услуг, пенсионеров обязали седеть дома, а студентов и школьников перевели на дистант. Тогда же во многих регионах, в частности в Новосибирской области, ввели справки, подтверждающие передвижение по улицам нужных работников предприятий и организаций.

История с нерабочими днями повторилась весной 2021-го. В начале мая глава государства издал указ о продлении первомайских праздников до Дня Победы, чтобы россияне не возвращались лишний раз с дач в общественном транспорте и не заражали друг друга.

В прошлые "нерабочие дни" заработная плата сохранялась за работниками. Это было определено отдельными документами. Указы президента на эту тему трудовое законодательство предусматривает как руководство к действию. Впрочем, оплачивать вынужденный отдых сотрудников в этом случае работодатель будет из своего кармана. При чем в полном объеме - как отработанные.

Премьер Михаил Мишустин 19 октября дал поручение правительству разработать меры поддержки бизнеса в связи возможными нерабочими днями и другими коронавирусными ограничениями.

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