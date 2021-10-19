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В Пензе погибла пациентка перевернувшейся в ДТП "скорой": СК возбудил уголовное дело

3:59:1310/19/2021
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Сейчас выясняют, что стало причиной смерти 67-летней женщины. Известно, что ее везли с пневмонией в тяжелом состоянии. Спецмашина со звуковыми и световыми сигналами выехала на запрещающий сигнал светофора.

Скорая попала в ДТП, в котором скончалась пациентка: Фото: Курьер.Среда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пензе. Эту информацию 19 октября сообщили в региональном управлении СКР.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, вечером 18 октября на перекрестке пензенских улиц Ростовской и Терновского совершили столкновение "скорая" и автомобиль "Лада Гранта". Спецмашина перевернулась на дороге. В это время в ней находилась 67-летняя пациентка. Ее перевозили спецтранспортном с пневмонией и постоянно обеспечивали кислородом, поскольку сама она дышать не могла. Женщина скончалась на месте аварии.

Следователь сейчас устанавливает причины гибели пациентки, так как известно, что до ДТП она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Установлено, что автомобиль с красными крестами ехал с включенной сиреной и световой сигнализацией на красный свет, а "Лада" его не пропустила.

Но все обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить в ходе расследования.

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