В Пензе погибла пациентка перевернувшейся в ДТП "скорой": СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пензе. Эту информацию 19 октября сообщили в региональном управлении СКР.
Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, вечером 18 октября на перекрестке пензенских улиц Ростовской и Терновского совершили столкновение "скорая" и автомобиль "Лада Гранта". Спецмашина перевернулась на дороге. В это время в ней находилась 67-летняя пациентка. Ее перевозили спецтранспортном с пневмонией и постоянно обеспечивали кислородом, поскольку сама она дышать не могла. Женщина скончалась на месте аварии.
Следователь сейчас устанавливает причины гибели пациентки, так как известно, что до ДТП она находилась в крайне тяжелом состоянии.
Установлено, что автомобиль с красными крестами ехал с включенной сиреной и световой сигнализацией на красный свет, а "Лада" его не пропустила.
Но все обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить в ходе расследования.