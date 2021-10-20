Мужчина часто пишет, но не звонит: о чем это говорит? Не любит?

У меня были подруги, которые спрашивали меня, нормально ли, если парень, с которым они встречаются, просто хочет написать. Они продолжают повторять один и тот же вопрос: «Когда парень пишет каждый день, но не звонит, что это значит? Я ему нравлюсь или нет?»
Для некоторых женщин не звонить, а просто писать текстовые сообщения - это красный флаг, указывающий на то, что он, возможно, действительно не любит вас. В таких случаях они хотят знать, что-то не так с парнем или с ними, пишет yourtango.com.
Он пишет мне каждый день, но никогда не звонит - почему он пишет только мне?
Что ж, давайте попробуем ответить на этот вопрос, посмотрев более подробно на то, как парни пишут, когда вы им нравитесь.
Прежде всего, единственный человек, который может по-настоящему ответить, нравится ли вам текстовое поведение парня, - это вы.
Дело не в том, что вы не можете доверять другим и их мнению. Но когда дело доходит до мелочей, вы тот, кто столкнетесь с последствиями поведения, которое вы принимаете от него, поэтому вам следует максимально учитывать все, что вы думаете и чувствуете, прежде чем решать, что с этим делать.
А теперь вернемся к тому, что касается мужчин и текстовых сообщений.
Я начну с небольшого вопроса: посещали ли вы в последнее время свою любимую кофейню или ресторан и видели, как группы мужчин сидят за одним столом и разговаривают с другими людьми по своим телефонам?
Скорее всего, ответ будет большим: «Нет, нет».
Дело в том, что большинство мужчин не испытывают такого возбуждения, которое испытывают многие женщины, когда они разговаривают со своей второй половинкой по телефону.
Мужчины, как правило, ориентированы на результат, они звонят или пишут с определенной целью.
«Эй. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя позже».
Мужчины так пишут. Прямо и по делу. Никакой беготни. Не надо ходить вокруг да около.
Подобные текстовые сообщения подходят большинству из них и не требуют больших усилий.
Обратите внимание: это не означает, что мужчинам не нравится время от времени разговаривать с женщиной по телефону. На самом деле, это важно для многих из них, но они могут не рассматривать разговор по телефону как приоритет в отношениях.
Кроме того, текстовые сообщения могут быть единственным способом комфортного общения застенчивого парня с девушкой.
Помните, что не позволяйте парню, предпочитающему общение тексту, мешать чему-то хорошему с вашей стороны.
Возможно, он считает, что текстовые сообщения - это единственный способ показать вам весь свой интерес, не боясь проявить себя до конца.
Вот важная вещь, о которой нужно помнить: если вы ему не нравитесь, он всегда может вообще не писать вам.
Тот факт, что он пишет, даже если не звонит, означает, что он проявляет к вам некоторый интерес.
Вы можете быть удивлены тем, сколько мужчин испытывают беспокойство, когда дело доходит до страха быть отвергнутым, что заставляет их уходить в свои пещеры и общаться с вами более пассивно.
Эй, мужчины тоже любят безопасность!
Подводя итог, если парень предпочитает писать вам каждый день вместо того, чтобы звонить вам, это не означает, что что-то не так или что вы ему не нравитесь.
На самом деле это может означать, что вы находитесь на пути к чему-то великому!
Постарайтесь проявить немного терпения, поскольку его уверенность растет со временем. Если ваши отношения укрепятся и вы скажете, что разговор по телефону важен для вас, он сделает все возможное, чтобы позвонить вам.