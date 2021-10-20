26 октября – День иконы Иверской Божьей Матери: чудеса святого лика, о чем просят Богоматерь в молитвах

26 октября в честь Праздника иконы Иверской Богородицы, мы расскажем об этой великой христианской святыне, с которой связано множество необъяснимых чудес и загадочных событий.
Краткая история обретения иконы.
Это произошло в 11 веке. В один из самых обычных дней монахи Иверского монастыря на острове Афон стали свидетелями необычайного явления: на морском горизонте они увидели огненный столб, который поднимался от воды к небу и поддерживал на плаву некий предмет. Монахи Афонского монастыря наблюдали фантастическое явление в течение нескольких дней – до тех пор, пока старец Гавриил не увидел во сне Пресвятую Богородицу. Пресвятая дева сообщила монаху, что возвращает христианам большую икону, которая 200 лет назад была спущена в море благочестивой вдовой, чтобы её не уничтожили гонители христианства.
Наутро Гавриил поделился радостной вестью с монахами, и все вместе они отправились на берег моря. На глазах у изумлённой братии, и под благодарственные молитвы, Гавриил направился за иконой прямо по воде, подобно Иисусу, и вскоре Афонский монастырь, получил в дар величайшую святыню. Простояв на алтаре три дня, икона неожиданно исчезла, и вскоре монахи с изумлением обнаружили святыню над воротами в обитель. Водрузив икону на прежнее место, монахи отправились спать, но наутро вновь обнаружили образ снаружи монастыря. Вскоре Гавриил получил во сне ответ от Пресвятой Девы: через свою икону небесная Владычица сама будет хранить Афон. С тех пор совершилось много удивительных чудес.
От чего спасает Богородица.
Через Икону Иверской Божьей матери многие христиане получали помощь и спасение – при пожарах и природных стихиях, даже во время войн и неурожая. Так, во времена тяжёлого голода икона указала монахам путь в амбар, в котором те нашли много мешков с мукой. Тем и спаслись.
О чём можно попросить перед иконой в молитве.
Бывает, что в сердце тяжесть, в уме тревоги и тяжёлые думы, или просто тоскливо на душе. К Пресвятой Деве можно обращаться при любых душевных состояниях и с самыми разными вопросами. Хранительница семейного очага, Пресвятая Дева уладит неурядицы в семье, избавит от любовной тоски. Помогает она через свой святой Образ также при душевных и телесных недугах. Также к Владычице можно подойти, если близкий человек или друг заблудился душевно, впал в грех. И, конечно, не забыть про своё покаяние. Важно то, как мы подходим с просьбой к Образу Пресвятой Девы, с каким настроем и состоянием духа. Хорошо в этот день попоститься и отложить все дела и развлечения. Чем более искренно и сердечно мы молимся, тем яснее будет наша молитва для Небесной Заступницы.