Сергий Зимний: какой заговор 20 октября обязательно читают хозяйки на кислое молоко, почему печь топит самый юный член семьи

20 октября отмечается память двух святых: Сергия Печерского и Сергия Нуромского.
По легенде Сергий Печерский жил в XIII веке. Всю жизнь он посвятил служению Богу, за это его прозвали послушником. Сергей выполнял все наставления Господа, полностью посвятив себя ему. А Сергий Нуромский жил XIV-XV веках. Родился он в Греции, а в Русь его привело желание быть учеником великого Чудотворца Сергия Радонежского. Потом получил благословение идти в темные вологодские леса и устроиться там и молиться в тишине, ведя аскетический образ жизни. Отшельник обосновался на реке Нурма. На пути ему встретилось немало искушений дьявольских. Также пришлось пережить и посягательство разбойников, но сила, заложенная в молитвах, смогла уберечь святого от гибели. Но, участь настигла его, и святой скончался после долгих пыток за свою веру.
В народе этот праздник называется Сергий Зимний. В этот день, если у вас есть домашние животные или скот, то с самого утра их нужно накормить, после чего можно садиться завтракать. По традиции, печь обязательно растапливал самый молодой в семье. Считается, что это поможет привнести в дом тепло на всю зиму. А женщинам необходимо сегодня надеть новый платок. Считается, кто укроет голову новеньким платком, у того весь год не заболит голова.
Традиционно, в этот день умываются кислым молоком и читают заговор для здоровья:
БЕЛЮ ЛИЦО — ОТБЕЛИВАЮ.
КАК ЛЮДИ БЕЗ МОЛОКА НЕ МОГУТ ЖИТЬ,
ЧТОБЫ Я БЕЗ ЗДОРОВЬЯ НЕ МОГЛА.
КЛЮЧ ЗАКРЫЛ НА ЗАМОК ЯЗЫК.