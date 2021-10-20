Погода в Бердске 20 октября 2021: самый жаркий день на этой неделе обрадует горожан

20 октября бердчане встретят самый теплый день на этой неделе. С утра установится теплая и без осадков погода, с температурой воздуха 0, +2 градуса, а к обеду столбики достигнут +10 градусов. Ветер подует легкий, юго-восточный с порывами до 2,5 м/с. При относительной влажности воздуха 75%. Атмосферное давление понизится и составит 753 мм ртутного столба.
20 октября отмечается Сергий Зимний, в честь двух святых Сергиев в православии.
Сергий Печерский, жил в 13-м веке. Считается, что его главное его свершение — полное отречение от своей воли, чтобы перейти в полное послушание настоятеля. Поэтому его прозвали Послушным. Сергей Нуромский жил два века назад. Он был учеником Радонежского, а получив благословение, отправился к Нурми (река). Там он вместе с другими монахами выстроил обитель.
В народе этот праздник называют Зазимки, и с самого утра сначала кормят домашних животных, и только после этого за завтраком собирается вся семья. Считалось, что тогда животные – лошади и коровы, кошки и собаки – не будут болеть и станут приносить больше пользы.
Кроме того, сегодня печь должен был растопить младший в семье – тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму.