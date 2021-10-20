Магнитная буря 20 октября 2021: нестабильная космическая погода в этот раз порадует метеопатов

20 октября серьезных волнений магнитосферы Земли не ожидается. Весь день должна простоять умеренная обстановка с двухбалльными показателями. При этом к вечеру состояние может ухудшиться, поскольку на следующий день прогнозируется геомагнитная буря, силой в три балла.
Космическая погода оказывает серьезное влияние на метеозависимых. Исследования показывают, что возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека. А также на активность регулирующих систем правого полушария и способность адаптироваться к изменениям физической среды. К метеопатам относятся люди с хроническими заболеваниями, с проблемами нервной системы. А также беременные женщины и маленькие дети.
Чаще всего в такие периоды испытывают:
Подавленное состояние, депрессия, вялость, апатия.
Головокружение, головные боли, мигрени.
Скачки кровяного давления, боль в сердце.
Обострение психических расстройств, маний, фобий, необоснованной тревоги.
Как облегчить симптомы?
Старайтесь поддерживать свой организм в тонусе. В магнитные бури больше отдыхайте, пейте чистой воды, неспешно гуляйте на свежем воздухе. Это поможет снять тревогу, усталость и головные боли. По возвращении домой, заварите себе успокаивающий травяной сбор. Чаще всего мягко воздействует и помогает успокоиться ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшая ее возбудимость, и понижает артериальное давление.
Как чувствовали себя наши читатели:
- Нервное напряжение, голову давит, слабость в ногах и руках, дышать тяжело.
- А у меня целый день голова болела, вечером давление и тревожность.
- Очень туго соображаю в такие дни, суставы болят, особенно ноги.
- Тяжело дышать, голову сдавливает.