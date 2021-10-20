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Магнитная буря 20 октября 2021: нестабильная космическая погода в этот раз порадует метеопатов

10:45:3910/19/2021,София Мальцева
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Космическая погода оказывает серьезное влияние на метеозависимых.

Исследования показывают, что возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека. Фото: Pixabay.com

20 октября серьезных волнений магнитосферы Земли не ожидается. Весь день должна простоять умеренная обстановка с двухбалльными показателями. При этом к вечеру состояние может ухудшиться, поскольку на следующий день прогнозируется геомагнитная буря, силой в три балла.

Космическая погода оказывает серьезное влияние на метеозависимых. Исследования показывают, что возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека. А также на активность регулирующих систем правого полушария и способность адаптироваться к изменениям физической среды. К метеопатам относятся люди с хроническими заболеваниями, с проблемами нервной системы. А также беременные женщины и маленькие дети.

Чаще всего в такие периоды испытывают:

Подавленное состояние, депрессия, вялость, апатия.

Головокружение, головные боли, мигрени.

Скачки кровяного давления, боль в сердце.

Обострение психических расстройств, маний, фобий, необоснованной тревоги.

Как облегчить симптомы?

Старайтесь поддерживать свой организм в тонусе. В магнитные бури больше отдыхайте, пейте чистой воды, неспешно гуляйте на свежем воздухе. Это поможет снять тревогу, усталость и головные боли. По возвращении домой, заварите себе успокаивающий травяной сбор. Чаще всего мягко воздействует и помогает успокоиться ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшая ее возбудимость, и понижает артериальное давление.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Нервное напряжение, голову давит, слабость в ногах и руках, дышать тяжело.

- А у меня целый день голова болела, вечером давление и тревожность.

- Очень туго соображаю в такие дни, суставы болят, особенно ноги.

- Тяжело дышать, голову сдавливает.

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магнитные буриметеозависимостькосмическая погода
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