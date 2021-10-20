10 малоизвестных и удивительных фактов о противозачаточных средствах. А вы знали?

Тема контроля над рождаемостью за последние несколько лет получила прогрессивное развитие, и ее прозрачность помогла сделать репродуктивное образование и продукты более доступными. Однако борьба за репродуктивную свободу еще далека от завершения - только в США такие штаты, как Техас и Флорида, недавно приняли ужасающие законы, запрещающие аборты.
Сейчас, как никогда ранее, чрезвычайно важны информированные разговоры о противозачаточных средствах и репродуктивном здоровье. Существует бесчисленное множество фактов о контроле над рождаемостью, которые все еще мало известны пользователям, пишет Your Tango.
Однако такие женщины, как Элизабет Руццо, получившая докторскую степень в Университете Дьюка в области генетики и геномики человека, возглавляют движение за изменения.
Руццо является основателем и генеральным директором adyn, медицинской компании, которая стремится упростить контроль над рождаемостью, обеспечивая инклюзивность и ориентированность на пациента.
«Поскольку большинство клинических исследований основано на исследованиях мужчин одного пола, женщины в целом страдают от этого непропорционально сильно. Неявная предвзятость в сфере здравоохранения реальна и хорошо задокументирована», - говорит Руццо. "Медицинский газлайтинг - это досадная реальность, которая непропорционально влияет на BIPOC, ЛГБТК и женщин и имеет реальные и измеримые последствия, которые могут привести к опасным для жизни сценариям, наиболее вопиющим из которых является уровень материнской смертности среди чернокожих женщин неиспаноязычного происхождения и американских индейцев / Аляски. Родные женщины ".
Вот 10 интересных (и удивительных!) Фактов о контроле над рождаемостью:
1. Ни одна ВМС не была разработана женщиной (пока).В то время как акушеры-гинекологи сейчас составляют большинство, в гинекологии исторически преобладали мужчины. Даже совсем недавно, в 1970 году, только 7% женщин были гинекологами. И хотя женщины внесли свой вклад в его создание, исторически ВМС создавались мужчинами.
«Прискорбный факт в том, что наши научные знания о женщинах и лицах неевропейского происхождения недостаточны», - говорит Руццо. «От женщин не требовалось участвовать в клинических испытаниях в США до 1993 года, что привело к меньшему количеству исследований, касающихся женского здоровья, а также к меньшим знаниям о том, как женщины переносят болезни и состояния, которые влияют на всех».
Руццо считает, что изобретателям и лицам, принимающим решения, важно учитывать не только «цели женщины в области репродуктивного здоровья и здоровья, но и ее предпочтения при выборе метода контроля рождаемости». По ее словам, медные и гормональные ВМС - очень эффективный метод контроля над рождаемостью, который может хорошо сработать для некоторых людей.
2. Из-за католической церкви цикл приема таблеток составляет четыре недели.То, как женщинам советуют принимать противозачаточные таблетки в течение последних 60 лет, напрямую связано с католицизмом (а именно с Папой). Таблетки для перорального приема рассчитаны на прием в течение 21 дня с семидневным перерывом. Во время этого перерыва женщины воздерживаются от приема таблеток, что приводит к вагинальному кровотечению. Следует отметить, однако, что этот метод увеличивает вероятность незапланированной беременности.
Карл Джерасси, болгарско-американский химик, получил прозвище «отец таблетки» за его вклад в разработку оральных противозачаточных таблеток. Джерасси сказал, что семидневный перерыв был преднамеренным с одной очень конкретной целью - убедить Ватикан принять противозачаточные средства. Была надежда, что Церковь будет рассматривать пилюлю как «продолжение» естественного менструального цикла.
3. Контроль рождаемости был важнейшим фактором, позволившим женщинам продолжить учебу в колледже.Программа «Планируемое отцовство» показала, что доступ к таблеткам до достижения возраста 21 года был наиболее влиятельным фактором, позволяющим женщинам, которые учились в колледже, остаться в колледже. После легализации контроля над рождаемостью число женщин, получивших высшее образование, теперь в шесть раз больше, чем было раньше!
Еще один забавный факт: женщины также составляют большинство студентов бакалавриата в США.
4. Противозачаточные таблетки загрязняют реки и влияют на дикую природу.Многие будут удивлены, узнав, что синтетический эстроген, содержащийся в противозачаточных таблетках, оказывает неожиданное воздействие на водные экосистемы. Британское исследование показало, что синтетический эстроген отрицательно влияет на репродуктивный цикл толстоголовых гольянов. Это повлияло на способность вида к воспроизводству и чуть не привело к исчезновению популяции.
А совсем недавно, в 2020 году, другое исследование показало, что эстрогенные стероиды более эффективны, чем считалось ранее, и могут еще больше навредить популяциям рыб из-за пороков развития, снижения яйценоскости и метилирования ДНК, которое подавляет транскрипцию генов.
5. Вам не нужно мириться с побочными эффектами противозачаточных средств.Распространенное заблуждение, которое часто слышит Руццо, заключается в том, что «побочные эффекты и противозачаточные средства - это комплексная сделка; это просто цена, которую нужно заплатить за предотвращение нежелательной беременности».
«Побочные эффекты не обязательно должны быть частью вашего опыта использования противозачаточных средств», - объясняет Руццо.
«Лучшие противозачаточные средства не только эффективны, но и не имеют побочных эффектов. Лучшими противозачаточными средствами для вас являются те, которые оптимизированы для вашего тела, вашей генетики и ваших предпочтений».
Вот почему Руццо подчеркивает важность выбора метода, который лучше всего подходит для вашего индивидуального организма - таблетка, которая работает для одного человека, может не сработать для вас.
6. В США действуют «законы целомудрия», по которым противозачаточные средства называются «непристойными».Ответственным за это был американский почтовый инспектор по имени Энтони Комсток, чей крестовый поход "против непристойности" подпитывался его христианской верой.
Комсток разработал законопроект о непристойности в 1872 году, который включал запрет на противозачаточные средства, и принес его в Вашингтон. Закон Комстока был позже принят Конгрессом 3 марта 1873 года и определял противозачаточные средства как «непристойные и незаконные». В свою очередь, закон объявил федеральным правонарушением распространение противозачаточных средств по почте или через границы штата.
Эти законы оставались неизменными до тех пор, пока в 1916 году защитница противозачаточных средств Маргарет Сэнджер не была арестована за открытие первой в Америке клиники по контролю над рождаемостью. Ее первоначальный арест стал причиной первого успешного изменения закона.
7. Древние женщины использовали множество методов для предотвращения беременности.Древние египетские и месопотамские женщины использовали крокодиловый навоз, смешанный с другими ингредиентами, для создания своего рода пессария. Египтяне также использовали мед и плоды и листья акации в качестве спермицидов, которые они вставляли внутрь себя перед сексом.
В Греции философ Аристотель предложил женщинам использовать оливковое и кедровое масла, чтобы уменьшить подвижность сперматозоидов. Греческие и римские женщины также использовали оральные контрацептивы под названием «сильфий», которые представляли собой разновидность гигантского фенхеля, который в конечном итоге вымер из-за его чрезмерного использования.
Во всем мире древние женщины из таких цивилизаций, как Египет, Ассирия, Греция и Китай, потребляли жидкую ртуть, свинец или мышьяк, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Хотя это был технически эффективный метод, эти яды приводили к ужасным последствиям, таким как органная недостаточность, повреждение мозга и смерть.
8. В США существует почти 200 видов гормональных противозачаточных средств.«Все они имеют разные составы», - говорит Руццо. «Такой большой выбор - это и благословение, и проклятие: нет никакого способа узнать, выбираете ли вы или ваш врач правильного - до сих пор! Это проблема, которую решает Адын».
Другими методами, помимо таблеток и UID, являются противозачаточные инъекции, имплантаты и пластыри, а также вагинальные кольца, диафрагмы, спермицид и перевязка маточных труб / вазэктомия.
По словам Руццо, наиболее эффективная форма контроля над рождаемостью - это та, которая выбрана на основе вашей уникальной биологии - такая, которая оптимизирована для вашего тела, вашей генетики и ваших предпочтений. «Есть статистические данные об эффективности метода контроля рождаемости , но определить один из них как более эффективный, чем другой, сложно», - добавляет она.
9. Противозачаточные таблетки могут повлиять на то, кто вас привлекает.Доктор Сара Хилл, психолог-исследователь и профессор, изучающая женщин, здоровье и сексуальную психологию, предположила, что противозачаточные таблетки могут «влиять практически на все, что имеет значение, когда речь идет о любви, сексе и отношениях».
Хотя Хилл указывает, что это исследование все еще «находится в зачаточном состоянии», уже есть данные, подтверждающие эту теорию. Одно исследование показало, что гетеросексуальные женщины, которые начали принимать таблетки, находили мужчин с «менее мужественным» лицом более привлекательными. Второе исследование подтвердило, что женщины, принимающие таблетки, не только предпочитают менее мужественные черты лица; они также чаще выбирают таких мужчин в качестве партнеров.
10. Контрацепция - это не современное изобретение.Хотя методы и продукты, которые у нас есть сегодня, во многом превосходят те, которые использовались нашими предками, вы можете быть удивлены, узнав, что противозачаточные средства ушли в прошлое !
Исследователи полагают, что французская наскальная живопись, возраст которой может быть 15 000 лет, изображает то, что, по мнению некоторых, является первой иллюстрацией мужчины, носящего презерватив. Точно так же в греческих легендах есть упоминания о презервативах, датируемых 3000 годом до нашей эры, особенно о печально известном царе Крите Миносе.
Мемуары Джакомо Казановы 18-го века также показывают нам, что Казанова считал, что он «изобрел» тип шейного колпачка, который был сделан из частично выжатых половинок лимона. Однако исследователи полагают, что эти «колпачки», вероятно, использовались для защиты от венерических заболеваний, а не от беременности.