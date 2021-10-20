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19.10
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Интерферон при лечении коронавируса оказался бесполезен: Результаты исследования

5:30:0510/19/2021,от NIH / Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
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Лабораторные исследования показали, что нормальный ответ интерферона 1 типа подавляется после заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Ремдесивир использовался в качестве активного контроля в этом исследовании. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Клиническое исследование показало, что лечение иммуномодулятором интерферона бета-1а в сочетании с противовирусным ремдесивиром не превосходило лечение только ремдесивиром у госпитализированных взрослых с пневмонией COVID-19. Кроме того, в подгруппе пациентов, которым требовался кислород с высокой скоростью потока, исследователи обнаружили, что интерферон бета-1а был связан с большим количеством побочных эффектов и худшими исходами. Эти результаты были опубликованы сегодня в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Исследование, получившее название Adaptive COVID-19 Treatment Trial 3 (ACTT-3), проходило с 5 августа 2020 года по 21 декабря 2020 года. Оно спонсировалось и финансировалось Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), часть Национальных институтов здоровья, пишет Medical Xpress.

Интерферон бета-1а имеет ту же аминокислотную последовательность, что и природный белок, называемый бета- интерфероном, который относится к классу белков, называемых интерферонами 1 типа. Зараженные клетки обычно производят интерфероны 1 типа, чтобы помочь иммунной системе бороться с патогенами, особенно с вирусами. Интерферон бета обладает как противовирусными, так и противовоспалительными свойствами.

Лабораторные исследования показали, что нормальный ответ интерферона 1 типа подавляется после заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Кроме того, предыдущие исследования госпитализированных пациентов с COVID-19 продемонстрировали снижение выработки интерферона в ответ на инфекцию SARS-CoV-2 у многих пациентов, и это было связано с более тяжелым заболеванием. Другие лабораторные исследования и клинические данные подтвердили гипотезу о том, что лечение интерфероном бета-1а может улучшить исходы для здоровья людей с COVID-19.

Однако в конечном итоге исследователи ACTT-3 обнаружили, что интерферон бета-1a плюс ремдесивир не был связан с клинической пользой по сравнению с одним ремдесивиром у госпитализированных взрослых с COVID-19. Первичный результат, время до выздоровления, был таким же - в среднем 5 дней - для участников, получавших интерферон бета-1a плюс ремдесивир, и для участников, получавших только ремдесивир. Вероятность клинического улучшения на 15-й день также была одинаковой для участников двух групп лечения.

Ремдесивир использовался в качестве активного контроля в этом исследовании, потому что первая итерация испытаний ACTT показала, что противовирусный препарат превосходит плацебо в сокращении времени до выздоровления у взрослых, госпитализированных с COVID-19.

В исследовательскую группу ACTT-3 вошли 969 взрослых в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи. Шестьдесят процентов пациентов были белыми, 17% - черными, 9% - азиатскими, 1% - американскими индейцами или коренными жителями Аляски и 32% - латиноамериканцами или латиноамериканцами. Участники были случайным образом распределены в соотношении 1: 1 для приема либо интерферона бета-1а плюс ремдесивир, либо плацебо плюс ремдесивир. Ни участники, ни исследовательская группа не знали, кто какой режим лечения получал до конца испытания.

4 сентября 2020 года исследование было изменено, чтобы прекратить регистрацию участников с тяжелой формой COVID-19, которым требовался высокопоточный кислород, и исключить людей, которым требовалась неинвазивная или инвазивная механическая вентиляция. Эти изменения были внесены после того, как Совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) отметил более высокую частоту серьезных побочных эффектов, особенно ухудшение респираторного статуса, среди участников, которым требовался кислород с высокой скоростью потока при зачислении, которые получали интерферон бета-1a, по сравнению с теми, кто это делал. не получают интерферон бета-1а. Исследователи ACTT-3 предполагают, что интерферон мог усилить воспалительную реакцию, что привело к более тяжелым респираторным заболеваниям у этих участников. Однако исследователи отмечают, что на этот худший результат мог повлиять исходный дисбаланс между интерфероновой и контрольной группами.

Подкожный интерферон бета- 1а - это лекарство от рассеянного склероза, производимое и продаваемое в США под торговой маркой Rebif компанией EMD Serono Inc., биофармацевтической компанией Merck KGaA, Дармштадт, Германия. Ремдесивир, также известный как Veklury, производится компанией Gilead Sciences, Inc. из Фостер-Сити, Калифорния.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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