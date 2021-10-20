В США разрешили «смешивать и подбирать» разные вакцины для прививки от коронавируса

FDA позволит американцам получить бустерную прививку от COVID-19, которая отличается от вакцины, которую они получили. Ожидается, что на этой неделе официальные лица утвердят дополнительные дозы для прививки Moderna и Johnson & Johnson.
Это произошло после того, как NIH представил данные на прошлой неделе, показывающие, что у реципиентов J&J был более высокий уровень антител после ревакцинации Pfizer или Moderna. Бустер J&J повысил уровни антител в четыре раза за две недели, в то время как бустер Pfizer повысил уровни в 45 раз, а бустер Moderna повысил уровни в 76 раз. Также было обнаружено, что бустер Moderna повышает уровень антител у реципиентов Pfizer выше, чем третья доза Pfizer.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволит полностью вакцинированным американцам «смешивать и подбирать» вакцины против COVID-19 и бустерные вакцины.
Ожидается, что на этой неделе федеральное агентство здравоохранения утвердит дополнительные дозы для иммунизации Moderna и Johnson & Johnson, пишет MailOnline.
Но официальные лица также будут разрешать людям получать бустерную вакцину, произведенную компанией, отличной от той, которая производила вакцину, которую они первоначально получили, согласно The New York Times.
Это произошло после того, как исследователи из Национальных институтов здравоохранения (NIH) представили данные на заседании консультативного комитета FDA в пятницу, показывающие, что у людей, получивших вакцину Johnson & Johnson от COVID, были более высокие уровни антител, если они получили бустерную прививку Pfizer-BioNTech или Moderna.
Ранее FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждали американцев не смешивать и не сочетать вакцины от любого из трех производителей вакцин. Но похоже, что отношение изменилось после того, как новый отчет NIH показал, что люди, получившие вакцину J&J от COVID-19, имели более высокие уровни антител, если их бустерная прививка была от Pfizer или Moderna.
В отчете было обнаружено, что когда реципиенты одноразовой вакцины J&J получали вторую дозу, их уровни антител увеличивались в четыре раза за две недели. Для сравнения, когда они получали бустер Moderna, их уровни антител выросли в 76 раз за тот же период времени.
Ревакцинация вакцины Pfizer также повысила уровень антител в 45 раз в течение двух недель - выше, чем у вакцины J&J, но не настолько, как у вакцины Moderna. Более того, было обнаружено, что бустер Moderna повышает уровень антител у реципиентов Pfizer.
У американцев, получивших две дозы Pfizer, уровень антител увеличился в 21 раз после третьего укола Pfizer. Но у тех, кто получал бустер Moderna, уровень антител увеличился в 32 раза за 14 дней.
Исследователи NIH предупредили, что исследование было основано на небольшой группе из около 450 оригинальных, что намного меньше, чем оригинальные испытания COVID19, в которых приняли участие 30 000 человек. Более того, измерялись только уровни антител, которые являются лишь частью иммунного ответа, и испытание не предназначалось для сравнения групп.
«Нейтрализующие антитела действительно увеличивались в ответ на любую повторную вакцинацию, независимо от серии первичной вакцинации», - сказала доктор Кирстен Лайк, профессор Медицинской школы Университета Мэриленда, которая представила данные на пятничной встрече.
В конце августа Белый дом объявил о планах начать вакцинацию всех американцев с 20 сентября, сославшись на снижение эффективности вакцины.
Однако официальные лица CDC и FDA выступили против этого, заявив, что мало доказательств того, что здоровым взрослым нужна дополнительная доза вакцины от коронавируса.
Сначала были одобрены только бустерные прививки для американцев с ослабленным иммунитетом до того, как была одобрена третья доза Pfizer, но только для взрослых в возрасте 65 лет и старше и людей в возрасте от 18 до 64 лет с высоким риском из-за основных заболеваний или их работы.
Модена получила рекомендованное одобрение для тех же групп на прошлой неделе, но еще не одобрена FDA или рекомендована консультативным комитетом CDC - это два ключевых шага, прежде чем ее можно будет развернуть.
Тем не менее, консультативный комитет одобрил бустерные прививки J&J для всех реципиентов, независимо от возраста, сопутствующих заболеваний или других факторов риска, но консультативный комитет FDA и CDC по-прежнему должен подписаться.