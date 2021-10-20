Как точно сформулировать желание в Полнолуние в Овне 20 октября 2020 года, чтобы оно сбылось. Ритуалы на мощную Луну

Полнолуние в Овне 20 октября 2021 года находится напротив Марса и квадратного Плутона. Этот момент связан с контролем над сильным желанием власти и контролем для достижения ваших страстных желаний. С другой стороны, полнолуние — это время кульминации и обещания исполнения того, что было начато в Новолуние. Это эмоциональное время – время романтики, оплодотворения и отношений.
С полной и яркой Луной на небе происходит символическое озарение в нашей собственной жизни. Но эти новые чувства и откровения носят эмоциональный характер, поскольку в наше сознание врываются эмоции. Важно не поддаться эмоциям, а следовать своему разуму, чтобы окончательно решить, что нам подходит, а что следует откинуть при составлении желания. Ведь это важно, потому что те вещи, которые мы желаем на самом деле, могут не сбыться, если не сформулировать их максимально точно.
Для начала поймите, что ваше желание чем конкретнее, тем больше вероятность, что оно сбудется. Загадывайте свои желания прямо и просто.
Для ритуала в полнолуние Овна приготовьте все необходимые элементы. Предметы, символизирующие: Землю; Воду; Огонь; Воздух:
Стакан воды.
Перо или благовония.
Белая свеча.
- Для Земли можно использовать камень или кристалл.
- Запишите свои желания на блокнот или используйте несколько карточек.
- Соберите все нужные предметы и прочтите ваши желания, как только Луна осветит ваше помещение или подоконник.
- После чего поблагодарите Луну за то, что она вас выслушала,и завершите ритуал, задув свечу.