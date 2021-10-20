Три типа продуктов, способных вызвать инсульт - они повышают риск на 80%

Инсульт - это неотложная медицинская помощь, которая может означать жизнь или смерть. Многие люди невольно увеличивают свой риск, потребляя продукты, связанные с риском инсульта.
Инсульт происходит, когда приток крови к мозгу человека блокируется, который в свою очередь останавливает доступ кислорода к ткани мозга. Чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем меньше будет повреждений. Чем раньше человек исключит из своего рациона определенные продукты, тем меньше будет для него риска. Чего следует избегать?
Ваш образ жизни может повлиять на ваши шансы на инсульт, пишет EXPRESS.
Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связаны с инсультом и связанными с ним состояниями, такими как болезни сердца. Кроме того, потребление слишком большого количества соли (натрия) в рационе может повысить уровень артериального давления. В одном исследовании использовались данные Европейского проспективного исследования рака и питания (EPIC).
В исследовании приняли участие более 418 329 человек из девяти европейских стран, включая Данию, Германию, Грецию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швецию и Великобританию.
В рамках EPIC участники ответили на вопросы об их привычном питании, факторах образа жизни, медицинском обслуживании и социально-демографических характеристиках. Исследователи наблюдали за участниками в среднем в течение 12,7 лет.
Исследователи использовали статистические инструменты для оценки соотношения рисков в течение периода последующего наблюдения для «ишемического и геморрагического инсульта, связанного с потреблением красного и обработанного мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, яиц, зерновых, фруктов и овощей, бобовых, орехов и семян», и пищевые волокна.
В целом, исследование показало, что более высокое потребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта было связано с более низким риском ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта.
В частности, на каждые дополнительные 200 граммов (г) фруктов и овощей, которые человек потреблял каждый день, относительный риск ишемического инсульта был на 13 процентов ниже, а на каждые 10 гр. в день общего количества пищевых волокон относительный риск составлял 23 процента ниже.
Это, как объясняют авторы, на 1,02 меньше случаев ишемического инсульта для фруктов и овощей и на 1,86 меньше случаев для общего количества пищевых волокон на 1000 участников за 10-летний период.
Ишемический инсульт - самый распространенный вид инсульта. Они возникают, когда сгусток крови блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Эти сгустки крови обычно образуются в тех областях, где артерии с течением времени были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки.
Выбор здорового образа жизни снижает риск инсульта на 80 процентов, как сообщается в одном исследовании, опубликованном в NCBI.
По данным NHS, другие факторы риска ишемического инсульта:
- Курение
- Высокое кровяное давление
- Ожирение
- Высокий уровень холестерин
- Диабет
- Чрезмерное употребление алкоголя.