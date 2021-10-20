Постельные клопы: какой запах говорит о «массовом заражении» в вашем доме?

Постельные клопы излучают определенный запах, если заражение в вашем доме достаточно велико. Вы уверены, что за последние год или два не купили дом?
Вредители прикрепляются к багажу, бывшей в употреблении мебели и одежде, и, попав внутрь, самка может откладывать пять яиц каждый день. В течение двух недель из яиц вылупляются неполовозрелые клопы, и они начинают искать кровь. Постельные клопы нуждаются в кровяной муке, чтобы превратиться из нимфы во взрослую особь; это может занять до семи недель. Поскольку каждая зрелая самка способна производить до пяти яиц в день, легко увидеть, как заражение может быстро выйти из-под контроля.
Служба борьбы с вредителями Оркин указала, что «затхлый сладковатый запах - часто сравниваемый с ягодами» - указывает на «большое заражение».
При укусе постельных клопов у некоторых людей практически не возникает кожная реакция, что может означать, что заражение не лечится на самых ранних стадиях, пишет EXPRESS.
Если кожная реакция все же возникает, через пару дней после укуса могут появиться зудящие красные рубцы.
Постельные клопы могут укусить даже домашних животных, поэтому обратите внимание, если кажется, что животные чешутся чаще, чем обычно. Постельные клопы, как известно, прячутся, их трудно обнаружить в течение дня, пока заражение не достигнет чрезвычайно больших размеров.
Они достаточно малы, чтобы спрятаться в ваших постельных принадлежностях и в любых местах с трещинами и щелями, например, вдоль плинтуса.
Взрослые постельные клопы по размеру равны семечку яблока, поэтому нимф бывает очень сложно обнаружить. «Домашние инвазии обычно происходят на матрасах или диванах», - предупредил Оркин.
На что обращать внимание.Помимо затхлого ягодного запаха, постельные клопы оставляют фекалии на простынях (или на кушетке).
Их экскременты оставляют коричневые или черные пятна на матрасах и белье, а пятна крови могут быть заметны там, где некоторые из них были раздавлены вами ночью.
Поскольку нимфы сбрасывают кожу, превращаясь во взрослых клопов, кусочки их внешней кожи также могут оставаться на кровати.
Что касается укусов, хотя могут появиться рубцы, обратите внимание на следы укусов, которые появляются близко друг к другу.
Кроме того, укусы постельных клопов могут появиться на коже в виде линий или зигзагов.
Постельные клопы кусают любую открытую кожу, доступную им ночью.
Как только вы определили заражение постельными клопами, вам необходимо связаться с отделом борьбы с вредителями.
Это потому, что вам нужна профессиональная помощь, чтобы избавиться от заражения.
Прежде чем исчезнут все следы заражения постельными клопами, может потребоваться ряд процедур.
Совет Медуэя отметил, что важно продолжать использовать кровати в комнатах, где живут клопы.
Это сделано для того, чтобы клопы вышли из укрытия на обработанные участки.
«Если вы не будете использовать кровати, насекомые не исчезнут», - пояснил Медуэйский совет.