Пять ранних признаков болезни Паркинсона, возникающие ночью

Болезнь Паркинсона - это состояние, при котором дофаминергические нейроны, вырабатывающие дофамин и необходимые для движения, истощаются в значительной части мозга, связанной с черным цветом кожи.
Вызванная сложной комбинацией генетической предрасположенности и воздействия токсинов, болезней и травм, болезнь Паркинсона может поразить вас или кого-то из ваших знакомых. Благотворительная организация Parkinson's UK подтвердила, что на ранних стадиях болезни пострадавший может начать страдать бессонницей. Национальная служба здравоохранения пояснила: «Бессонница означает, что у вас регулярно возникают проблемы со сном», пишет EXPRESS.
Если вы страдаете бессонницей, вы можете:
- Трудно заснуть вечером.
- Просыпаться несколько раз за ночь или не спать по ночам.
- Просыпаюсь рано и не могу снова заснуть, трудно вздремнуть днем, даже если вы устали.
- Все еще чувствую усталость после пробуждения, есть чувство усталости и раздражительности в течение дня.
- Вам трудно сконцентрироваться в течение дня, потому что вы устали.
Имейте в виду, что взрослым нужно от семи до девяти часов в сутки, чтобы нормально функционировать по утрам.
Благотворительная организация отметила, что нарушения сна могут быть одним из первых симптомов болезни Паркинсона по следующим причинам:
- Синдром беспокойных ног
- Тремор
- Жесткость
- Боль.
Что такое синдром беспокойных ног?Состояние, также известное как болезнь Уиллиса-Экбома, приводит к «непреодолимому непреодолимому желанию пошевелить ногами», пояснили в Национальной службе здравоохранения.
Это может сопровождаться или не сопровождаться неприятным ощущением ползания мурашек в ступнях, икрах или бедрах.
Иногда могут быть затронуты и руки, и это состояние связано с непроизвольными подергиваниями конечностей во время сна.
Неврологи предполагают, что симптомы синдрома беспокойных ног связаны с тем, как организм обрабатывает дофамин.
Дофамин участвует в управлении движением мышц», - пояснили в NHS.
ТреморФонд Паркинсона указывает на пример тремора, когда «рука может дрожать» в состоянии покоя.
Тремор в руке может привести к тому, что указательный и большой пальцы будут перекатываться друг с другом, как если бы между пальцами каталась таблетка.
Тремор также может возникать в нижней губе, челюсти или ноге, и некоторые люди сообщают о ощущении дрожи внутри груди.
На ранних стадиях болезни тремор заметен только на одной стороне тела.
ЖесткостьОписанный как «стеснение» в конечностях, это может привести к уменьшению диапазона движений.
Таким образом, некоторые люди испытывают боли в жесткой конечности, которые могут затрагивать только одну сторону тела.
Мышцы лица также могут стать жесткими, а плохая подвижность в постели может затруднить засыпание и сон по ночам.
Другие ранние признаки болезни Паркинсона могут включать потерю обоняния и меньший, чем обычно, почерк.
Некоторые люди могут испытывать запоры и проблемы с мочевым пузырем, чувство депрессии и беспокойства, а также усталость.
Если вы подозреваете, что у вас наблюдаются признаки болезни Паркинсона, пора записаться на прием к врачу.
Они смогут направить вас к специалисту, который поставит официальный диагноз.
Оттуда можно организовать варианты лечения, чтобы уменьшить последствия состояния.