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19.10
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Пять ранних признаков болезни Паркинсона, возникающие ночью

9:30:0710/19/2021,ШАНЕЛЬ ДЖОРДЖИНА
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Вызванная сложной комбинацией генетической предрасположенности и воздействия токсинов, болезней и травм, болезнь Паркинсона может поразить вас или кого-то из ваших знакомых.

Тремор в руке может привести к тому, что указательный и большой пальцы будут перекатываться друг с другом. Фото: Pixabay

Болезнь Паркинсона - это состояние, при котором дофаминергические нейроны, вырабатывающие дофамин и необходимые для движения, истощаются в значительной части мозга, связанной с черным цветом кожи.

Вызванная сложной комбинацией генетической предрасположенности и воздействия токсинов, болезней и травм, болезнь Паркинсона может поразить вас или кого-то из ваших знакомых. Благотворительная организация Parkinson's UK подтвердила, что на ранних стадиях болезни пострадавший может начать страдать бессонницей. Национальная служба здравоохранения пояснила: «Бессонница означает, что у вас регулярно возникают проблемы со сном», пишет EXPRESS.

Если вы страдаете бессонницей, вы можете:


  • Трудно заснуть вечером.
  • Просыпаться несколько раз за ночь или не спать по ночам.
  • Просыпаюсь рано и не могу снова заснуть, трудно вздремнуть днем, даже если вы устали.
  • Все еще чувствую усталость после пробуждения, есть чувство усталости и раздражительности в течение дня.
  • Вам трудно сконцентрироваться в течение дня, потому что вы устали.

Имейте в виду, что взрослым нужно от семи до девяти часов в сутки, чтобы нормально функционировать по утрам.

Благотворительная организация отметила, что нарушения сна могут быть одним из первых симптомов болезни Паркинсона по следующим причинам:


  • Синдром беспокойных ног
  • Тремор
  • Жесткость
  • Боль.

Что такое синдром беспокойных ног?

Состояние, также известное как болезнь Уиллиса-Экбома, приводит к «непреодолимому непреодолимому желанию пошевелить ногами», пояснили в Национальной службе здравоохранения.

Это может сопровождаться или не сопровождаться неприятным ощущением ползания мурашек в ступнях, икрах или бедрах.

Иногда могут быть затронуты и руки, и это состояние связано с непроизвольными подергиваниями конечностей во время сна.

Неврологи предполагают, что симптомы синдрома беспокойных ног связаны с тем, как организм обрабатывает дофамин.

Дофамин участвует в управлении движением мышц», - пояснили в NHS.

Тремор

Фонд Паркинсона указывает на пример тремора, когда «рука может дрожать» в состоянии покоя.

Тремор в руке может привести к тому, что указательный и большой пальцы будут перекатываться друг с другом, как если бы между пальцами каталась таблетка.

Тремор также может возникать в нижней губе, челюсти или ноге, и некоторые люди сообщают о ощущении дрожи внутри груди.

На ранних стадиях болезни тремор заметен только на одной стороне тела.

Жесткость

Описанный как «стеснение» в конечностях, это может привести к уменьшению диапазона движений.

Таким образом, некоторые люди испытывают боли в жесткой конечности, которые могут затрагивать только одну сторону тела.

Мышцы лица также могут стать жесткими, а плохая подвижность в постели может затруднить засыпание и сон по ночам.

Другие ранние признаки болезни Паркинсона могут включать потерю обоняния и меньший, чем обычно, почерк.

Некоторые люди могут испытывать запоры и проблемы с мочевым пузырем, чувство депрессии и беспокойства, а также усталость.

Если вы подозреваете, что у вас наблюдаются признаки болезни Паркинсона, пора записаться на прием к врачу.

Они смогут направить вас к специалисту, который поставит официальный диагноз.

Оттуда можно организовать варианты лечения, чтобы уменьшить последствия состояния.

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синдром беспокойных ногтреморболезнь паркинсона
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