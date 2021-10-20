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Сколько дней продлятся выходные дни в ноябре 2021: когда начало и когда первый рабочий день?

4:30:0810/20/2021,София Мальцева
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В честь этого события, у россиян появилась возможность дополнительно отдохнуть в праздничный день.

Лидеры восстания Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский стали национальными героями. Фото: Pixabay.com

День народного единства.

Сравнительно молодой праздник День народного единства был учрежден в 2005 году и отмечается ежегодно 4 ноября. Это государственный праздник посвящен восстанию, которое освободило Москву от польско-литовских захватчиков 4 ноября 1612 года. Лидеры восстания Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский стали национальными героями. В 1649 году русский царь Алексей Михайлович сделал 4 ноября государственным праздником. Но его отмечали до 1917 года. В 1918 году большевики заменили праздник, в честь Октябрьской революции и отмечали событие 7 ноября, пока президент России не вернул прежнее торжество.

В честь этого события, у россиян появилась возможность дополнительно отдохнуть в праздничный день. В 2021 году, помимо праздничных выходных, жители страны не будут работать в середине и конце ноября.

Таким образом, в ноябре планируется отдых с 4 по 7 ноября — четыре дня. А также 13-14, 20-21, 27-28 ноября.

Как отмечают праздник в России?

4 ноября школы, почтовые отделения, общественные здания и большинство предприятий будут закрыты. В честь этого события по всем городам страны будут организованы митинги, шествия и концерты. Этим займутся партии и общественные движения. Кроме того, традиционно устраиваются благотворительные акции, народные гуляния, спортивные мероприятии. В 2020 году мероприятия в честь праздника были отменены из-за коронавирусных ограничений. Не исключение и этот год — все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.

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