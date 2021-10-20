Motor Trend: Внедорожником 2022 года станет люксовая модель от Hyundai

Победите Bronco, Mach-E и Grand Cherokee за награду. Компактная модель затмила список высококлассных претендентов от Ford и Jeep на победу, признанную редакцией издания.
Среди них были Ford Bronco, Ford Mustang Mach-E, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler 4xe. Motor Trend выделила GV70 относительно уникального дизайна, поведения на дороге и ценности среди его выдающихся характеристик, пишет Fox News.
Тестирование Autos GV70 показало, что это технически оснащенное предложение со спортивными характеристиками и большим количеством роскоши, но с уютным задним сиденьем.
GV70 - это лишь второй внедорожник от люксового бренда Hyundai после GV80, который стал несколько печально известным ранее в этом году, когда Тайгер Вудс выжил, разбив один на склоне холма в Калифорнии.
Как и его более крупный собрат в выставочном зале, GV70 получил рейтинг Top Safety Pick + от IIHS.