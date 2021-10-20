Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Motor Trend: Внедорожником 2022 года станет люксовая модель от Hyundai

7:00:1110/19/2021,Gary Gastelu | Fox News
0

GV70 - это лишь второй внедорожник от люксового бренда Hyundai .

Genesis GV70 - второй внедорожник марки. Фото: Genesis

Победите Bronco, Mach-E и Grand Cherokee за награду. Компактная модель затмила список высококлассных претендентов от Ford и Jeep на победу, признанную редакцией издания.

Среди них были Ford Bronco, Ford Mustang Mach-E, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler 4xe. Motor Trend выделила GV70 относительно уникального дизайна, поведения на дороге и ценности среди его выдающихся характеристик, пишет Fox News.

Тестирование Autos GV70 показало, что это технически оснащенное предложение со спортивными характеристиками и большим количеством роскоши, но с уютным задним сиденьем.

GV70 - это лишь второй внедорожник от люксового бренда Hyundai после GV80, который стал несколько печально известным ранее в этом году, когда Тайгер Вудс выжил, разбив один на склоне холма в Калифорнии.

Как и его более крупный собрат в выставочном зале, GV70 получил рейтинг Top Safety Pick + от IIHS.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
автомобильвнедорожниккроссовер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Красивый?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Motor Trend: Внедорожником 2022 года станет люксовая модель от Hyundai
7:00:11 10/19/2021
Motor Trend: Внедорожником 2022 года станет люксовая модель от Hyundai
Можно ли ставить прививку от гриппа вместе с прививкой от коронавируса?
6:30:13 10/19/2021
Можно ли ставить прививку от гриппа вместе с прививкой от коронавируса?
В США разрешили «смешивать и подбирать» разные вакцины для прививки от коронавируса
6:00:40 10/19/2021
В США разрешили «смешивать и подбирать» разные вакцины для прививки от коронавируса
Интерферон при лечении коронавируса оказался бесполезен: Результаты исследования
5:30:05 10/19/2021
Интерферон при лечении коронавируса оказался бесполезен: Результаты исследования
Силуанов: Россия тратит каждый день на борьбу с коронавирусом по 3,6 млрд рублей
4:16:52 10/19/2021
Силуанов: Россия тратит каждый день на борьбу с коронавирусом по 3,6 млрд рублей
Волшебное заклинание на Кровавое Полнолуние Охотника 20 октября 2021. Как индивидуально пообщаться с полной луной
4:00:57 10/19/2021
Волшебное заклинание на Кровавое Полнолуние Охотника 20 октября 2021. Как индивидуально пообщаться с полной луной
В Пензе погибла пациентка перевернувшейся в ДТП "скорой": СК возбудил уголовное дело
3:59:13 10/19/2021
В Пензе погибла пациентка перевернувшейся в ДТП "скорой": СК возбудил уголовное дело
Бизнес ждет выплат от правительства на компенсацию убытков от нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно
3:42:19 10/19/2021
Бизнес ждет выплат от правительства на компенсацию убытков от нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно
Как правильно стричь ногти на Полнолуние? Какие лунные сутки благоприятны для процедуры
3:00:10 10/19/2021
Как правильно стричь ногти на Полнолуние? Какие лунные сутки благоприятны для процедуры
Суд конфисковал имущество семьи офицера ФСБ, имевшей 385 счетов в банках с многомиллионными рублевыми и долларовыми вкладами
2:55:58 10/19/2021
Суд конфисковал имущество семьи офицера ФСБ, имевшей 385 счетов в банках с многомиллионными рублевыми и долларовыми вкладами