Уникальная рыбалка: Рыбак поймал очень редкую морскую звезду с 19 лучами

Ли Лефевер удивился, когда отправился на ловлю крабов у берегов острова Оркас в Вашингтоне.
Это стало очевидным, когда рыбак Ли Лефевер поймал ультра-редкую морскую звезду подсолнечника во время недавней экскурсии по ловле крабов, согласно сообщению Юго-Западной службы новостей (SWNS).
Поразительная флуоресцентная оранжевая морская звезда, как сообщается, попала в одну из крабовых ловушек ЛеФевер, когда он рыбачил у берегов острова Оркас, относительно удаленного острова в северо-западном углу округа Сан-Хуан, штат Вашингтон, пишет Fox News.
ЛеФевер сказал SWNS, что был удивлен, увидев морскую звезду подсолнечника в его ловушке для крабов, поскольку этот вид пережил резкое сокращение численности популяции на северо-западе Тихого океана.
По данным Международного союза охраны природы (МСОП), морские звезды подсолнечника находятся под угрозой исчезновения. По оценке МСОП, популяция морских звезд сократилась более чем на 90% из-за «вспышки синдрома морской звездной истощения в 2013 году», болезни, вызывающей поражения и разрушение тканей.
Судя по сделанной им фотографии, пойманная ЛеФевер морская звезда подсолнечника выглядит здоровой. Окраска морской звезды оставалась яркой, и всего у нее было 19 лучей.
Согласно МСОП, другие морские звезды подсолнечника могут вырастать до 24 лучей, поэтому неудивительно, как этот вид получил свое название.
ЛеФевер из Оркас, штат Вашингтон, сказал SWNS, что выпустил морскую звезду в Салишское море и нашел морское существо «красивым» зрелищем.
«Поймать морскую звезду из подсолнечника было потенциальным доказательством того, что они возвращаются», - сказал он британскому информационному агентству.
«Морские звезды - важная часть экологии океана, и любое свидетельство того, что они все еще существуют, является потенциально хорошей новостью». По данным Britannica, морские звезды из подсолнечника могут вырастать до 24 дюймов в длину и могут быть найдены в соленых водах между Аляской и Калифорнией. Виды также бывают разных цветов.