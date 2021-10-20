Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вкусная закуска на Хеллоуин: этот рецепт с попкорном обязательно вам понравится!

10:30:3910/19/2021,Perri Ormont Blumberg | Fox News
0

Если вы делаете шарики из тыквенного попкорна, добавьте пять капель гелевого пищевого красителя апельсина в смесь кукурузного сиропа при добавлении масла.

«Эти шарики с попкорном - отличное развлечение для осеннего полудня», - сказал Мейсон Fox News. Фото: (Sarah Mason / Fluent Foodie)

Сара Мейсон из кулинарного блога Fluent Foodie поделилась рецептом «Хеллоуинских шариков из попкорна» с Fox News.
На Хэллоуин немного подорвите время для джазового попкорна и сделайте эти шарики из попкорна от Сары Мейсон из кулинарного блога Fluent Foodie. Мейсон решил сделать простое в приготовлении угощение на Хэллоуин, напоминающее детство, и выбрало это восхитительное сладкое угощение, которое обязательно понравится как детям, так и взрослым.

«Эти шарики с попкорном - отличное развлечение для осеннего полудня», - сказал Мейсон Fox News. Вы также можете настроить их по своему вкусу: «Это универсальное блюдо - хотите добавить больше конфет? Положите немного M & Ms в попкорн, прежде чем добавлять ледяной глазурь», - говорит она, отмечая, что вы также можете подать эти простые блюда для придирчивых едоков.

Время на подготовку: 5 минут. Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты.

8 чашек попкорна
1 стакан сахара
1 чашка легкого кукурузного сиропа
¼ стакан воды
½ чайной ложки соли
Сливочное масло 4 ст.
1 чайная ложка ванильного экстракта
Оранжевый пищевой краситель, по желанию
украшения из конфет, по желанию

Приготовление:

Сделайте попкорн и выложите попкорн на противень с подкладкой.
В тяжелой кастрюле или голландской духовке добавьте сахар, легкий кукурузный сироп, воду и соль. Нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится и термометр не покажет 235°F(около 112°С).
При температуре 235 ° F снимите с огня и добавьте масло и экстракт ванили.
Залейте смесью попкорн и дайте ему остыть около 5 минут, затем сформируйте шарики. Если смесь все еще слишком горячая на ощупь, дайте ей еще немного остыть.
Возьмите примерно по чашке за один раз, сожмите смесь руками и держите в течение 15 секунд. Сформируется шарик попкорна.
Дайте шарикам затвердеть около часа, не трогая их.
Тогда подавай.
Храните шарики попкорна в герметичном контейнере до одной недели.

Чтобы сделать шарики из тыквенного попкорна:

Если вы делаете шарики из тыквенного попкорна, добавьте пять капель гелевого пищевого красителя апельсина в смесь кукурузного сиропа при добавлении масла. Хорошо перемешать.
После формирования шариков попкорна
возьмите Tootsie Roll или половину Kit Kat и поместите в мяч. Добавьте еще смеси кукурузного сиропа в качестве «клея», если кажется, что она выпадает.
Используйте леденцы или вырежьте лист из зеленой леденцы Airheads. Поместите рядом с ножкой Tootsie Roll.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Хэллоуиндесертшарики из попкорна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете лепить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вкусная закуска на Хеллоуин: этот рецепт с попкорном обязательно вам понравится!
10:30:39 10/19/2021
Вкусная закуска на Хеллоуин: этот рецепт с попкорном обязательно вам понравится!
Уникальная рыбалка: Рыбак поймал очень редкую морскую звезду с 19 лучами
10:00:09 10/19/2021
Уникальная рыбалка: Рыбак поймал очень редкую морскую звезду с 19 лучами
Пять ранних признаков болезни Паркинсона, возникающие ночью
9:30:07 10/19/2021
Пять ранних признаков болезни Паркинсона, возникающие ночью
Постельные клопы: какой запах говорит о «массовом заражении» в вашем доме?
9:00:03 10/19/2021
Постельные клопы: какой запах говорит о «массовом заражении» в вашем доме?
Три типа продуктов, способных вызвать инсульт - они повышают риск на 80%
8:30:30 10/19/2021
Три типа продуктов, способных вызвать инсульт - они повышают риск на 80%
10 малоизвестных и удивительных фактов о противозачаточных средствах. А вы знали?
8:00:26 10/19/2021
10 малоизвестных и удивительных фактов о противозачаточных средствах. А вы знали?
Новый метод лечения рака при помощи нервных клеток: как это работает?
7:30:31 10/19/2021
Новый метод лечения рака при помощи нервных клеток: как это работает?
Motor Trend: Внедорожником 2022 года станет люксовая модель от Hyundai
7:00:11 10/19/2021
Motor Trend: Внедорожником 2022 года станет люксовая модель от Hyundai
Можно ли ставить прививку от гриппа вместе с прививкой от коронавируса?
6:30:13 10/19/2021
Можно ли ставить прививку от гриппа вместе с прививкой от коронавируса?
В США разрешили «смешивать и подбирать» разные вакцины для прививки от коронавируса
6:00:40 10/19/2021
В США разрешили «смешивать и подбирать» разные вакцины для прививки от коронавируса