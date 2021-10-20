Вкусная закуска на Хеллоуин: этот рецепт с попкорном обязательно вам понравится!

Сара Мейсон из кулинарного блога Fluent Foodie поделилась рецептом «Хеллоуинских шариков из попкорна» с Fox News.
На Хэллоуин немного подорвите время для джазового попкорна и сделайте эти шарики из попкорна от Сары Мейсон из кулинарного блога Fluent Foodie. Мейсон решил сделать простое в приготовлении угощение на Хэллоуин, напоминающее детство, и выбрало это восхитительное сладкое угощение, которое обязательно понравится как детям, так и взрослым.
«Эти шарики с попкорном - отличное развлечение для осеннего полудня», - сказал Мейсон Fox News. Вы также можете настроить их по своему вкусу: «Это универсальное блюдо - хотите добавить больше конфет? Положите немного M & Ms в попкорн, прежде чем добавлять ледяной глазурь», - говорит она, отмечая, что вы также можете подать эти простые блюда для придирчивых едоков.
Время на подготовку: 5 минут. Время приготовления: 10 минут.
Ингредиенты.
8 чашек попкорна
1 стакан сахара
1 чашка легкого кукурузного сиропа
¼ стакан воды
½ чайной ложки соли
Сливочное масло 4 ст.
1 чайная ложка ванильного экстракта
Оранжевый пищевой краситель, по желанию
украшения из конфет, по желанию
Приготовление:
Сделайте попкорн и выложите попкорн на противень с подкладкой.
В тяжелой кастрюле или голландской духовке добавьте сахар, легкий кукурузный сироп, воду и соль. Нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится и термометр не покажет 235°F(около 112°С).
При температуре 235 ° F снимите с огня и добавьте масло и экстракт ванили.
Залейте смесью попкорн и дайте ему остыть около 5 минут, затем сформируйте шарики. Если смесь все еще слишком горячая на ощупь, дайте ей еще немного остыть.
Возьмите примерно по чашке за один раз, сожмите смесь руками и держите в течение 15 секунд. Сформируется шарик попкорна.
Дайте шарикам затвердеть около часа, не трогая их.
Тогда подавай.
Храните шарики попкорна в герметичном контейнере до одной недели.
Чтобы сделать шарики из тыквенного попкорна:
Если вы делаете шарики из тыквенного попкорна, добавьте пять капель гелевого пищевого красителя апельсина в смесь кукурузного сиропа при добавлении масла. Хорошо перемешать.
После формирования шариков попкорна
возьмите Tootsie Roll или половину Kit Kat и поместите в мяч. Добавьте еще смеси кукурузного сиропа в качестве «клея», если кажется, что она выпадает.
Используйте леденцы или вырежьте лист из зеленой леденцы Airheads. Поместите рядом с ножкой Tootsie Roll.