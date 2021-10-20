Имена для мальчиков: пять имен, которые дадут малышу сложную, но яркую судьбу

Чтобы подобрать идеальное имя для вашего новорожденного мальчика, следует уделить на это время, чтобы тщательно продумать подходящий вариант. Поскольку, это одно из первых и самых важных решений, которое вы должны принять как родитель.
Для мальчиков существует много красивых имен, от этого выбрать лучшее — довольно непростая задача, но как только значение имен раскрывается, оно внезапно становится гораздо более ясным. Имя может означать много разных вещей, от религиозного значения до описания полного характера, но важно назвать своего ребенка так, чтобы он гордился им. Мы отобрали пять имен, которые помогут облегчить выбор среди тысячи вариантов.
Никита — Земля, Победоносный, Непобедимый или Победа. Он смел и отважен. При этом может быть сосредоточен на своем внутреннем мире, равновесии, гармонии. Он старается помогать нуждающимся, очень добр и умеет любить. Но это не делает его слабым, а в какой-то мере, мальчики с таким именем, упрямы и добиваются своих целей. Для них важно контролировать свою жизнь и эмоции.
Александр — Защитник человечества, Мужественный. Он всегда следит за тем, чтобы не задеть чьи-то чувства. Умеет планировать свое время, но любит спонтанность. Бывает скрытным, когда речь заходит о мечтах и целях, потому что уверен, что чем меньше людей о них знает, тем больше мотивации их добиваться. Сашам нравится изучать что-то новое, что захватывает. Обычно выбирают любимым предметом в школе физику или астрономию, при этом любят проявлять свой творчески потенциал.
Алексей — Защищать. Люди с таким именем любят путешествовать. Но, если у них есть какие-то дела, с которыми нужно разобраться, то быстро справляются с ними, не затягивая. Всегда ведут себя так, будто все замечательно, этим мотивируя окружающих. Это самые целеустремленные люди. При этом люди могут относиться к ним несерьезно, но всегда передумывают, когда знакомятся ближе.
Михаил — Равный Богу. Мальчикам с таким именем нравятся трудные задачи, которые требуют много размышлений и творчества. Со временем люди, которые не ладят с ними, сами уходят. Миши — миротворцы в своем окружении. Они уважают в людях искренность и сами стараются быть честными во всем. Всегда хотят сделать все и сразу.
Дмитрий — относящийся к Деметре. Димы перфекционисты и любят, чтобы все было в порядке до мельчайших деталей. Они стремятся к жизненному успеху, из-за этого могут быть упрямы, однако прислушиваются к чужим точкам зрения. Это заботливые люди. Они всегда стремятся разрабатывать свои навыки и способности на практике, чтобы добиться целей самостоятельно.