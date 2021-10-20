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Полнолуние в октябре 2021: особенности лунных суток, что обязательно следует сделать в этот день и опасности лунной ночи

7:00:0910/20/2021,София Мальцева
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В период полнолуния Солнце и Луна находятся в противоположных знаках зодиака в течение фазы.

Октябрьское полнолуние называют Луной Охотника. Фото: Pixabay.com

Следующее октябрьское полнолуние-среда, 20 октября 2021 года, 17.57 по московскому времени.

Октябрьское полнолуние называют Луной Охотника. В другие годы ее могут называть Луной Урожая, если полнолуние происходит ближе к осеннему равноденствию, чем сентябрьское.

Луна Охотника — названа так, поскольку она создавала идеальное время для охоты на дичь, которая выходила ночью полакомиться остатками урожая. Охотники выходили в это время и видели каждое животное, благодаря свету Луны. Так они запасались на долгую зиму.

В период полнолуния Солнце и Луна находятся в противоположных знаках зодиака в течение фазы. Поэтому многие могут испытывать напряжение, повышенные эмоции и дополнительную энергию.

Чтобы максимально использовать этот этап, нужно наблюдать и проявлять сострадание к своим обостренным чувствам. Необходимо направить свою энергию на разные проекты, важные дела, мероприятия. Если вы восприимчивы и открыты, вы можете увидеть, как в начале месяца расцветут новые возможности благодаря вашему усердию.

Полнолуния также являются кульминационными точками регулярных астрологических циклов. В любой момент в вашей жизни происходят различные "сюжеты", и какая бы история ни началась вокруг соответствующего новолуния, в одном и том же знаке может прийти к своему естественному завершению. Например, это полнолуние 20 октября в Овне связано с новолунием в апреле 2021 года.

Луна в Овне подпитывает вашего внутреннего добытчика напористой, импульсивной энергией, которая, если зайти слишком далеко, может привести к спорам, гневу или агрессии. В конце концов, сочетание и без того драматичного, эмоционального полнолуния и страстного, энергичного, конкурентоспособного знака, такого как Овен, может быть изменчивым. Поэтому добыча ресурсов, идей, воплощение целей — все это можно воплотить в этот день.

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