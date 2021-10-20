Что обязательно должно стоять на столе в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября: Чем поминают умерших?

Дмитриевская родительская суббота 2021 – последний поминальный день в году, когда в храмах служат парастас, специальную панихиду по умершим православным. Также это время для посещения кладбища и устраивания памятного дня своим погибшим родным.
На Руси в Дмитриевскую субботу поминали только воинов, которые погибли в бою за свою родину. Но с годами этот день стал общим поминальным днем. Поэтому 6 ноября молятся за всех покойников, которые относятся к православной вере.
Стоит отметить, что в храмах не устраивают поминальных служб для самоубийц. В православии самоубийство относится к самым серьезным грехам. Убивая себя, человек так отрекается от христианской веры. Поэтому в Дмитриевскую поминальную субботу или в любой другой день, на самоубийц запрещено писать записки и ставить свечи в храме. За них молятся дома своими словами, подают милостыню и совершают добрые поступки в их честь.
Например, приносят пожертвования для бедных. В храм несут продукты: хлеб, фрукты, сладости. Для храма муку, чтобы печь просфор, кагор для литургий, масло для лампад.
Дома накрываю особый поминальный стол, на котором обязательно должны стоять блюда, которые больше всего любили при жизни ваши усопшие родные. В древности главным блюдом на столе были пироги: хозяйки готовили много разной выпечки, и сладкую и соленую. Считалось, что так можно порадовать усопшего родственника.
Во время поминального обеда, нужно обязательно поставить на стол отдельную пустую тарелку. В нее каждый родственник мог положить по одной части своей еды. Чашку с едой оставляли на ночь, чтобы умерший мог прийти и поесть вместе со всеми.