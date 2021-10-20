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Изумительные картинки в чудесный Международный день повара 20 октября

12:15:2510/20/2021
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20 октября отмечается Международный день повара. Начиная с 2004 года, более 70 стран мира чествуют в этот день поваров и кулинаров.

Международный день повара

Дорогие повара, вам здоровья и добра!
А в работе — вдохновения,
Новых блюд изобретения.
Любят все покушать вкусно,
Без еды нам вашей грустно.

Международный день повара

Мы хотим поздравить дружно
Вас сегодня, повара,
Пожелать рецептов вкусных,
Позитива и добра!

Чтоб в работе вдохновенье
Никогда не покидало,
И во всем ждало везенье,
Солнце путь ваш освещало!

Международный день повара

Быть поваром — всегда почетно,
Тебе желаю в праздник я,
Чтоб никогда не пропадала
Фантазия твоя,
Высокой будет пусть зарплата,
Работодатель ценит труд,
А в доме царствует пусть счастье,
Благополучие и уют!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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