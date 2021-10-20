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Всех любителей цифр и точности со Всемирным днем статистики 20 октября

1:15:4810/20/2021
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Всемирный день статистики — праздник, который впервые отмечался 20 октября 2010 года. Отмечается не раз в год, а раз в пять лет.

Всемирный день статистики

В День статистики примите
Поздравления мои,
Вам успехов я желаю,
Силы, счастья и любви.

Точности во всем желаю,
Чтобы цифры стали в ряд,
Чтобы радостью искрились
Вы десятки лет подряд.

Пусть работа удается,
И растет пускай оклад,
Поощрять всегда начальник
Премией вас будет рад.

Всемирный день статистики

День статистики сегодня,
Принимайте поздравления,
Точных данных вам желаю,
Денег много, вдохновения.

Результаты от работы
Радуют пускай всегда,
И не будет вам на службе
Пусть уныло никогда.

Счастья личного, удачи,
Чтобы сбывались все мечты,
Мира вам и понимания,
Добрых чувств и теплоты.

Всемирный день статистики

Все знают, в основе успешной политики
Есть данные точной и умной статистики!
Всех с праздником этой науки значительной,
Пусть будет она не простой, удивительной!

Все данные — только космически точными,
А с обществом связи — поистине прочными,
Работникам сферы желаем везения
И только хорошего лишь настроения!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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