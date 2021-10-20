Всех любителей цифр и точности со Всемирным днем статистики 20 октября

В День статистики примите
Поздравления мои,
Вам успехов я желаю,
Силы, счастья и любви.
Точности во всем желаю,
Чтобы цифры стали в ряд,
Чтобы радостью искрились
Вы десятки лет подряд.
Пусть работа удается,
И растет пускай оклад,
Поощрять всегда начальник
Премией вас будет рад.
День статистики сегодня,
Принимайте поздравления,
Точных данных вам желаю,
Денег много, вдохновения.
Результаты от работы
Радуют пускай всегда,
И не будет вам на службе
Пусть уныло никогда.
Счастья личного, удачи,
Чтобы сбывались все мечты,
Мира вам и понимания,
Добрых чувств и теплоты.
Все знают, в основе успешной политики
Есть данные точной и умной статистики!
Всех с праздником этой науки значительной,
Пусть будет она не простой, удивительной!
Все данные — только космически точными,
А с обществом связи — поистине прочными,
Работникам сферы желаем везения
И только хорошего лишь настроения!
Стихи: Поздравок
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