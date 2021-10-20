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Нужно ли поститься в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года

11:00:3710/20/2021
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Наши предки очень трепетно относились к празднику в честь Божией Матери. И это неспроста.

Дева Мария является одной из самых почитаемых фигур всего христианства. Фото: Pxfuel.com
Дева Мария является одной из самых почитаемых фигур всего христианства. Фото: Pxfuel.com

4 декабря Русской православной церковью отмечается важная дата — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот день требует соблюдения правил и выполнения ряда действий.

Запреты и традиции 4 декабря.

В этот праздник категорически запрещено заниматься физическим трудом. Речь идет и о домашних делах (уборке, готовке, стирке), и о работе.

Также нельзя занимать деньги. Это действие может привести к долгой бедности. Запрещено вступать в конфликт, ссориться, ругаться, желать зла ближнему. Такое поведение может привести к большей беде и лишить хороших отношений с близкими людьми.

4 декабря выпадает на период 40-дневного поста. Однако в этот день есть некоторые послабления — можно кушать рыбу.

Провести этот день рекомендуется за молитвой, службой в храме. Выполнив долг перед Господом Богом, можно сходить в гости к родным и близким. Кроме этого, можно самому пригласить к себе гостей. На этот счет даже существует хорошая примета: если первым зайдет мужчина, в дом явится счастье. Если женщина — беда.

Отметим, что Введение во храм Пресвятой Богородицы является одним из двунадесятых праздников церковного календаря. Именно поэтому необходимо сделать все правильно, чтобы не потревожить Небеса.

Напомним, что совсем скоро, 19 ноября наступит период Суперлуния. Перед сильной полной луной человечество встретит зеркальная луна, которая пройдет 11 ноября. Подробнее об этом вы сможете узнать в нашем материале.

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постБожия матерьВведение в храм Пресвятой Богородицы
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