Нужно ли поститься в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года

4 декабря Русской православной церковью отмечается важная дата — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот день требует соблюдения правил и выполнения ряда действий.
Запреты и традиции 4 декабря.
В этот праздник категорически запрещено заниматься физическим трудом. Речь идет и о домашних делах (уборке, готовке, стирке), и о работе.
Также нельзя занимать деньги. Это действие может привести к долгой бедности. Запрещено вступать в конфликт, ссориться, ругаться, желать зла ближнему. Такое поведение может привести к большей беде и лишить хороших отношений с близкими людьми.
4 декабря выпадает на период 40-дневного поста. Однако в этот день есть некоторые послабления — можно кушать рыбу.
Провести этот день рекомендуется за молитвой, службой в храме. Выполнив долг перед Господом Богом, можно сходить в гости к родным и близким. Кроме этого, можно самому пригласить к себе гостей. На этот счет даже существует хорошая примета: если первым зайдет мужчина, в дом явится счастье. Если женщина — беда.
Отметим, что Введение во храм Пресвятой Богородицы является одним из двунадесятых праздников церковного календаря. Именно поэтому необходимо сделать все правильно, чтобы не потревожить Небеса.
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