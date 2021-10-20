Почему геомагнитный шторм длится несколько дней: как о нем узнать и как подготовиться?

Магнитные бури, как и плохая погода, стали частым и надоедливым врагом для многих людей на Земле. Меньше всего повезло пожилым людям и метеопатам. Именно они относятся к группе риска.
Почему магнитная буря длится несколько дней?
Магнитная буря, которая также называется геомагнитной бурей или космическим штормом, является последствием излишней солнечной активности. Длится такое явление может как несколько часов, так и несколько дней. Все зависит от интенсивности.
Какие симптомы может вызвать магнитная буря?
Магнитная буря может стать причиной появления головной боли. Это очень частый симптом, но далеко не самый опасный. К неприятным последствиям для человеческого здоровья также можно отнести тошноту, головокружение, тахикардию, повышенное давление, слабость, нарушение режима сна и плохой аппетит. Но существуют и крайне опасные проявления магнитных бурь: обострение хронических заболеваний, инсульт и инфаркт.
Как подготовиться к наступлению космического шторма?
В первую очередь для защиты от магнитных бурь нужно следить за расписанием и прогнозами их наступления. Если вы уже знаете, когда ждать следующую магнитную бурю, лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом и приобрести необходимые лекарственные препараты, которые помогут вам как можно легче пережить это время.
Также рекомендуется во время неблагоприятных дней избегать физической нагрузки, вождения автомобиля, использования экранов и монитор. В идеале нужно высыпаться и питаться как можно правильнее, отказавшись от алкоголя, кофеина, таурина, жирной, острой и сладкой пищи.
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