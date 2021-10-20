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Молитва о спасении души и истине преподобной Пелагии Антиохийской

3:00:1910/20/2021
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21 октября является днем почитания преподобной Пелагии Антиохийской. Верующие по всему миру обращаются к ней с молитвами о спасении души и прощении.

Преподобная Пелагия Антиохийская провела строгую жизнь в посте и молитвах и так достигла святости. Фото: Pravlife.org
Преподобная Пелагия Антиохийская провела строгую жизнь в посте и молитвах и так достигла святости. Фото: Pravlife.org

История жизни преподобной Пелагии Антиохийской является показательным примером для многих верующих. До обращения к Христу она была легкомысленной девушкой, ведя такую же грешную и полную свобод жизнь. Святой Нонн — епископ, прибывший в Антиохию и встретивший там Пелагию в компании большого количества мужчин, заметил, как она стремилась нравиться людям и пренебрегала состоянием своей души. С тех пор святой Нонн с усердием молился о спасении души Пелагии и на следующий же день она пришла в храм на его литургию. После этого жизнь преподобной кардинально изменилась. Она отреклась от язычества, приняла крещение и стала христианской, все свои вещи раздала нуждающимся и, переодевшись в мужчину, покинула город. Она пришла в Иерусалим, где приняла монашеский постриг и поселилась в пещере на Елеонской горе. Там она вела строгую жизнь в молитве и постах и, достигнув наивысшей духовности, покинула этот мир и вознеслась на небеса. Только после смерти люди узнали, что принявший постриг мужчина на самом деле был женщиной.

Сегодня к преподобной Пелагии Антиохийской верующие обращаются в молитве о спасении души, об отречении от земных удовольствий и прощении. Ее почитание ежегодно проводится 21 октября, а мощи святой находятся в Иерусалиме в пещере на Елеонской горе.

Молитвы.

Тропарь преподобной Пелагии Антиохийской, глас 8
Тропарь преподобной Пелагии Антиохийской, глас 8

Кондак преподобной Пелагии Антиохийской, глас 2
Кондак преподобной Пелагии Антиохийской, глас 2

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праздникимолитвыпреподобная Пелагия Антиохийская
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