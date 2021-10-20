Под Искитимом студент нашел изуродованное тело матери и собаки у кладбища. Он сам начал расследовать загадочную смерть

Студент из Искитимского района приступил к собственному расследованию жесткого убийство своей матери. Порядка трех недель назад Татьяна Мишенина ушла гулять с собакой и не вернулась. После родственники нашли ее тело возле кладбища, также убита была собака.
- 24 часа мама не появлялась. Мы отправились на поиски. Ее тело мы обнаружили изуродованным: обрублено полголовы. Мы поняли, что это она по одежде. Перед смертью мама говорила по телефону с подругой, успела сказать лишь два слова "собаку сбили". Очень хочется, чтобы кто-то ответил за смерть моей мамы. И вообще хочется понять, что произошло, — сказал студент.
Стоит отметить, что молодой человек с товарищами уже обследовал каждый автомобиль в родном Степном. При этом намеков на ДТП он не нашел.