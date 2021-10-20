Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Под Искитимом студент нашел изуродованное тело матери и собаки у кладбища. Он сам начал расследовать загадочную смерть

3:15:1010/20/2021
0

Молодой человек с товарищами уже обследовал каждый автомобиль в родном Степном. При этом намеков на ДТП он не нашел.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ
Тело нашли у кладбища. Фото: СК России

Студент из Искитимского района приступил к собственному расследованию жесткого убийство своей матери. Порядка трех недель назад Татьяна Мишенина ушла гулять с собакой и не вернулась. После родственники нашли ее тело возле кладбища, также убита была собака.

- 24 часа мама не появлялась. Мы отправились на поиски. Ее тело мы обнаружили изуродованным: обрублено полголовы. Мы поняли, что это она по одежде. Перед смертью мама говорила по телефону с подругой, успела сказать лишь два слова "собаку сбили". Очень хочется, чтобы кто-то ответил за смерть моей мамы. И вообще хочется понять, что произошло, — сказал студент.

Стоит отметить, что молодой человек с товарищами уже обследовал каждый автомобиль в родном Степном. При этом намеков на ДТП он не нашел.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гибельпропажанасмерть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удастся ли найти виновных в страшной смерти жительницы Новосибирской области?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПод Искитимом студент нашел изуродованное тело матери и собаки у кладбища. Он сам начал расследовать загадочную смерть
3:15:10 10/20/2021
Под Искитимом студент нашел изуродованное тело матери и собаки у кладбища. Он сам начал расследовать загадочную смерть
Алена Водонаева покупает квартиру в Москве для кота
3:05:00 10/20/2021
Алена Водонаева покупает квартиру в Москве для кота
Индексация пенсий в 2022 году: у кого на сколько вырастет и будет ли индексация работающим пенсионерам
3:03:42 10/20/2021
Индексация пенсий в 2022 году: у кого на сколько вырастет и будет ли индексация работающим пенсионерам
Любовные гороскопы для всех знаков зодиака в Полнолуние в Овне 20 октября 2021 года
3:01:57 10/20/2021
Любовные гороскопы для всех знаков зодиака в Полнолуние в Овне 20 октября 2021 года
Как точно сформулировать желание в Полнолуние в Овне 20 октября 2020 года, чтобы оно сбылось. Ритуалы на мощную Луну
3:00:48 10/20/2021
Как точно сформулировать желание в Полнолуние в Овне 20 октября 2020 года, чтобы оно сбылось. Ритуалы на мощную Луну
26 октября – День иконы Иверской Божьей Матери: чудеса святого лика, о чем просят Богоматерь в молитвах
2:57:04 10/20/2021
26 октября – День иконы Иверской Божьей Матери: чудеса святого лика, о чем просят Богоматерь в молитвах
В Ноябрьске 9-летняя школьница вышла выносить мусор и пропала
2:56:04 10/20/2021
В Ноябрьске 9-летняя школьница вышла выносить мусор и пропала
Гороскоп на Полнолуние 20 октября 2021 года для каждого знака зодиака
2:51:43 10/20/2021
Гороскоп на Полнолуние 20 октября 2021 года для каждого знака зодиака
В Новосибирске на автобусной остановке нашли тело 60-летнего мужчины
2:46:32 10/20/2021
В Новосибирске на автобусной остановке нашли тело 60-летнего мужчины
БердскВ Бердске именинникам подарят бесплатную баню осенью 2021 года
2:39:38 10/20/2021
В Бердске именинникам подарят бесплатную баню осенью 2021 года