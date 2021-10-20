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Любовные гороскопы для всех знаков зодиака в Полнолуние в Овне 20 октября 2021 года

3:01:5710/20/2021,Руби Миранда
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Полнолуние раскрывает вашу лучшую сторону, Козерога, а когда вы находитесь в Овне, Квадратном Плутоне и Марсе напротив, давайте просто надеяться, что ваш партнер в любви и жизни сможет принять эту конкретную версию «вашей хорошей стороны».

Интересно, что любовь, как и война, зависит от нашего эмоционального состояния. Фото: Pixabay

20 октября приносит с собой нечто большее, чем полнолуние в Овне. Сегодня мы имеем честь принимать Луну напротив Марса и Луну в квадрате с Плутоном.

Теперь давайте назовем это по порядку: Луна, Овен, Марс и Плутон. Похоже, члены Бойцовского клуба собираются вместе, черт возьми, весело провести время.

Интересно, что любовь, как и война, зависит от нашего эмоционального состояния, и хотя эти влияния имеют тенденцию вызывать такие вещи, как гнев, контроль, напористость, высокомерие, этот вид перехода также может положительно повлиять на нашу любовную жизнь. Пример: он может заставить нас двигаться, как в действии - прогресс, продвижение, пишет Your Tango.

Каждый из нас почувствует влияние этих темных сил, и ирония состоит в том, что большинство из нас извлекут из них пользу.

Мы увидим, как наши отношения развиваются во время этого перехода - у нас также будет наглость говорить и делать то, о чем мы даже не подозревали, мы можем выпустить.

В этот день общение находится на пике формы, и, в частности, в этом сезоне мы будем чувствовать себя агрессивными, но направленными. Мы можем взять нашу сверхэнергетику и сосредоточить ее на благо наших партнерских отношений.

Любовные гороскопы для всех знаков зодиака Полнолуние в Овне на 20 октября 2021 года

Овен (21 марта - 19 апреля)

Вы можете ожидать очень страстного Полнолуния в Овне, не говоря уже о том, что вполне может закончиться праздником.

Вы и ваш любимый человек не просто будете в восторге от ощущения Полнолуния, вы также будете обсуждать некоторые положительные улучшения, которыми вы можете наслаждаться в отношениях.

Если ты сможешь плыть со всем этим, а не контролировать это, Овен, ты можешь быть удивлен и обрадован общим эффектом этого благоприятного Полнолуния.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы пришли к выводу, что человек, с которым вы сейчас встречаетесь, - лучший человек, которого вы когда-либо встречали, и что вы с трудом можете поверить, как все хорошо.

И это так - с помощью Полнолуния в Овне вы почувствуете, что хотите вывести отношения на новый уровень, и даже если это может вселить страх в оба ваших сердца, избавиться от этого страха - значит именно то, что эта Луна вдохновит в вас обоих.

Это очень хорошее время, чтобы сблизиться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Никто не сводит вас с ума больше, чем вы сами, Близнецы, и с силой этого невероятного Полнолуния в Овне вы не только заметите, что вы волшебник, создающий собственное безумие, но и тот, кто может это сделать. скажите громкое ДА любви.

Любовь у вашей двери - будь то новый человек или кто-то, с кем вы сейчас связаны.

Что происходит, так это то, что вы начинаете замечать, что время пришло.

Хватайте то, что можете, пока можете - забудьте о страхе, который принадлежит далекому прошлому.

Рак (21 июня - 22 июля)

Это тот тип лунного перехода, который либо работает с вами, либо против вас - так что вам решать, что вы получите от этого, Рак.

Прямо сейчас у вас есть возможность открыться партнеру, рассказать о своей жизни, своих чувствах - о том, кто вы есть и кем хотите быть.

Возможно, вы воздерживались от слишком большого количества дел из-за недостатка доверия, но Полнолуние в Овне подталкивает вас вперед.

Возможно, если вы позволите себе этот момент доверия, вы сможете освободиться от бремени и действительно начнете строить отношения такими, какими они должны были быть.

Лев (23 июля - 22 августа)

Поскольку это Полнолуние в Овне наступает не одно, в этот день, 20 октября 2021 года, на вас в такой же степени повлияет Плутон в квадрате Луны.

Это влияет на ваши отношения в том, как вы разговариваете с партнером; сегодня вы можете казаться немного более агрессивным, чем вчера, и это может иметь неблагоприятные последствия.

Не позволяйте такому отношению выйти из-под контроля, поскольку вы сами знаете, что не хотите драться сегодня. Вы хотите мира и длительной любви - так что говорите правильные вещи и держитесь курса.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Для вас, Дева, в Зоне Любви все является «статус-кво», и это потому, что человек, с которым вы связаны, также может быть слишком напуган, чтобы бросить вам вызов.

Хотя это может не звучать как основа для хорошего любовного романа, но именно так вы в течение многих лет ведете свою личную жизнь.

Это действительно ваш путь или шоссе, и вы, кажется, выбираете партнеров, которые разделяют эту идеологию.

Вы можете быть немного громче, чем обычно, из-за Полнолуния в Овне - именно часть Овна заставляет вас казаться таким жестоким, но мы все знаем, что вы просто мягкие, глубоко внутри ... верно?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Полная Луна в Овне собирается манифеста для вас что - то вы желали, и все же не хватило мужества , чтобы сделать это так.

Это, конечно, ваши отношения; он получит обновление, а это значит, что вы оба будете чувствовать себя в большей безопасности друг с другом.

Было несколько препятствий, которые вам двоим пришлось преодолеть, и энергия Овна очень хорошо работает, когда дело доходит до избавления от препятствий.

Не спрашивайте, почему это так хорошо работает, просто плывите по течению и позвольте себе немного счастья для разнообразия, Весы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вы только что вошли в свой собственный знак Солнца, Скорпион, и это всегда дает вам заряд личной силы, в которой вы нуждаетесь.

Добавьте сюда Полнолуние в Овне - Квадратный Плутон, и это, по сути, задатки праздника контроля Скорпиона, который, когда дело доходит до любви, означает, что вы будете играть роль босса, что не будет хорошо встречено. .

Мы все знаем, что вы ничего не можете с этим поделать - вы Скорпион, а контролировать своих возлюбленных - это то, что вы делаете.

Возможно, во время этого перехода вы придете посмотреть, нравится ли вашему близкому такое обращение, или они просто выжидают с вами время.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Энергия Овна всегда злит вас, так как кажется, что она проникает прямо в ваши кости, из-за чего с вами трудно справиться. Полнолуние в Овне может расстроить вашу личную жизнь.

Как правило, с вами легко ладить; вы идете на компромисс, когда это необходимо, и вы можете следовать чужим планам ... но это не то, что произойдет во время этого перехода.

Вы видите ссоры с любимым человеком, которые выходят из-под контроля.

Они тоже не будут хорошо относиться к вам, Стрелец, так что будьте готовы к тому, что их поставят на свое место.

Вы могли бы избежать всего этого, просто закрыв рот на этот раз.

Ваше мнение может быть не оценено.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Полнолуние раскрывает вашу лучшую сторону, Козерога, а когда вы находитесь в Овне, Квадратном Плутоне и Марсе напротив, давайте просто надеяться, что ваш партнер в любви и жизни сможет принять эту конкретную версию «вашей хорошей стороны».

Вы можете оказаться немного настойчивее или требовательнее, чем обычно.

Хотя вы привыкли добиваться результатов с таким отношением к делу, ваш интерес может не согласиться с тем, как вы это делаете.

Рекомендуется слушать, как говорят другие во время этого перехода.

Не делайте ошибки, думая, что вы единственный, кто имеет значение в этих отношениях.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы ждали подходящей возможности "наброситься'', и с Полнолунием в Овне вам дадут нужное количество нервов и наглости, чтобы сделать этот особенный шаг - который, конечно же, касается любви - и приверженности.

Вы долгое время играли хладнокровно, думая, что приверженность - это не ваше дело, и что вы от природы свободный дух, который должен бродить ... пока не поймете, что действительно хотите быть глубоко, глубоко, бесконечно влюблен в кого-то, с кем вы можете чувствовать себя в безопасности.

Теперь ты готов. Это для вас Овен - напористый, напористый, напористый.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Это Полнолуние будет немного нажимать на ваши кнопки, Рыбы, так как энергия Овна может лишь пробудить в вас потребность вызвать проблемы в ваших отношениях.

Вы также имеете дело с темными силами Moon Square Mars, которые играют с вашей головой и заставляют вас чувствовать, что все безнадежно.

Это далеко не безнадежно, и если вы откроете глаза и попытаетесь ясно увидеть свою жизнь, вы заметите, что у вас все идет гладко - в любви, деньгах, семье и здоровье.

Назовем это просто мрачным, плохим настроением; вы разозлите своего партнера, но к концу недели вы оба перестанете это делать. Держись крепче!

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