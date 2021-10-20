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В России врач рассказал, сколько могут длиться нерабочие дни Путина после 7 ноября 2021 года

5:31:5210/20/2021
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Будут ли введены трудовые каникулы, станет известно 20 октября.

О продуктивности нерабочих дней рассказал вирусолог. Фото: Pixabay.com

Эксперт Евгений Тимаков высказался о сроках эффективности нерабочих дней в России. По словам эксперта, для того, чтобы получить результат, нужно провести минимум 2-3 нерабочие недели. Такой прогноз связан с предложением вице-премьера России Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. В поддержку данного предложения выступил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Будут ли введены трудовые каникулы, станет известно 20 октября.

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здоровьенерабочие дникоронавирус
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