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В Новосибирске на автобусной остановке нашли тело 60-летнего мужчины

2:46:3210/20/2021
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Стражи порядка выясняют все обстоятельства смерти.

Причины смерти еще не установлены. Фото: Pixabay.com

19 октября, следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины.

Самим ведомством установлено, что во вторник, вечером, на остановке общественного транспорта на улице Троллейная, 1а в Ленинском районе города Новосибирска было обнаружено тело мужчины, 1961 года рождения. Погибшему было 59 лет.

Сразу же после обнаружения трупа, на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Следователем территориального органа проведен полный осмотр места, где было найдено тело. Также ведется весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

После расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
Изначально очевидцы сообщали, что труп был найден возле мусорных баков, но потом правоохранители опровергли эту информацию.

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