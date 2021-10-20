Индексация пенсий в 2022 году: у кого на сколько вырастет и будет ли индексация работающим пенсионерам

Ежегодное повышение выплат россиянам, ушедшим на пенсию по возрасту, происходит благодаря корректировке. На неё руководство страны решилось, чтобы уязвимое население меньше страдало от инфляции, влекущей за собой рост цен на товары и услуги.
Новый 2022 год встретит пенсионеров ростом страховых пенсий. Уже за январь они получат суммы, превышающие прошлогодние на 5,9%. Напомним, что увеличение социальных пенсий запланировано в апреле.
В середине октября 2021-го глава российского Минтруда Антон Котяков обнадёжил пенсионеров пересмотром индексации. Если Минэкономразвития официально признает, что инфляция происходит быстрее, чем запланировано, пенсии могут подрасти не на 5,9, а на 7,4%.
Из чего состоит пенсия.
Привычное понятие «индексация» технически относится к социальной, а не к страховой пенсии. Её назначают только пенсионерам, не имеющим ни дня рабочего стажа. Сейчас же речь идёт о страховой пенсии, размер которой у каждого россиянина высчитывается индивидуально.
Здесь используют термин «корректировка». Ей подвергнется и основа в виде фиксированной выплаты, и стоимость пенсионного балла. Именно количество последних заставляет суммы пенсий отличаться у разных людей.
Пенсия – это постоянная выплата плюс стоимость баллов, умноженная на их количество. Оно зависит от стажа и условий труда пенсионера.
Прирост в рублях.
Сумма фиксированной части в 2022-м соответствует 6 401 рублю, что больше прошлогоднего показателя на 357 рублей.
Пенсионный балл 2022-го будет стоить 104 рубля – на 6 рублей дороже, чем в 2021-м.
Надбавки за иждивенца, возраст, шагнувший за 80, стаж в сельских условиях или в северных регионах тоже увеличатся пропорционально инфляции.
О работающих.
С 2016-го корректировки касаются только тех пенсионеров, которые живут по средствам страховой пенсии, не продолжая рабочий стаж. Государство считает работающих пенсионеров способными обеспечить своё существование, имея пенсию без индексации.
Небольшое повышение суммы ждёт работающих в августе. За счёт накопления трёх дополнительных баллов, их пенсии подрастут максимум на 296 рублей.
Как только пенсионер увольняется, его страховая пенсия вырастает до последних индексированных значений.