В России могут закрыть большую часть пунктов техосмотра автомобилей

По все стране могут закрыться почти пять тысяч пунктов техосмотра в следующем году, так как владельцы бизнеса уже не подают заявки на аккредитацию по новым правилам для работы в 2022 году.
Отметим, ранее была предъявлена инициатива, чтобы сделать ТО добровольным. И если этот законопроект будет одобрен, то руководители фирм диагностики начнут массово закрывать свои центры. Об этом представители отрасли рассказали на открытом заседании комиссии "Опоры России" с участием представителей Российского союза автостраховщиков (РСА), Минюста и ГИБДД.
Стоит напомнить, что согласно новому законопроекту, всем техосмотрщикам будет необходимо пройти аккредитацию. Без неё пункты смогут работать только до 1 марта 2022 года. Однако, на 14 октября всего 8% от общего количества организаций подали заявление на проведение проверки.
Также, техосмотр будет стоить 2500-2800 рублей в Москве, а в регионах ниже.