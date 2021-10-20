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«Утром они как забегали все!»: В Бердске 2-летней девочке с коликами в животе и адскими болями в ногах сделали УЗИ дважды. Мать пригрозила главврачу Дробинской обращением в минздрав

6:02:4910/20/2021,Алина Бурова
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Девочка с матерью пробыла в стационаре 5 дней. Симптомы ее болезни объяснили психосоматикой.

Девочке провели УЗИ во взрослой поликлинике. Фото: Pixabay

Мать 2-летней бердчанки Кристина Гасс рассказала, что ее дочери спустя 5 дней нахождения в стационаре ЦГБ Бердска, провели УЗИ.

Напомним, Кристину с ее дочерью положили в стационар 13 октября. У ребенка сильно болел живот, ноги, а также была температура. Девочке необходимо было провести УЗИ, однако на это молодой матери сказали, что специалист, проводящий исследование, на больничном. Ребенку достаточно просто принимать «нурофен». Кристина возмутилась из-за того, что бесплатная медицинская помощь не может быть оказана. Ведь если нет специалиста в Бердске, то направить семью на обследование можно и в другой город. Мать пригрозила, что если руководство поликлиники не будет принимать меры, касающиеся ее ребенка, то она обратится в Минздрав Москвы.

Как сообщила «Курьер.Среда» сегодня, 20 октября Кристина Гасс, УЗИ ее 2-летней дочери провели дважды.

- Утром они как забегали все! Раз к нам в палату заглянули, дверь закрыли. Потом сразу сказали, чтобы готовила дочку на УЗИ. Нас повели 18 октября на первое УЗИ во взрослую поликлинику. Там дочери все провели. Потом еще одного врача вызвали и еще раз сделали. Я еще подумала: «Вот это да!»,- произнесла Кристина.

Выяснилось, что Кристину с дочерью выписали 19 октября.

- Проблема никуда не ушла. Сказали, что это может быть психосоматика. Ножки у дочери болят. На живот стала реже жаловаться, - отметила бердчанка.

Кристина выразила недоумение: «Почему сначала нужно заявить о своем недовольстве и только потом рассчитывать на помощь?». Жительница города намерена обратиться в Новосибирскую областную больницу.

- Поеду для своего успокоения к ревматологу. Говорят, там надо ждать очередь, а что еще делать?- проговорила Кристина.

Отметим, что после освещения данной ситуации в СМИ, одна из бердчанок изъявила желание помочь семье и оплатить УЗИ. Другие горожане подчеркнули, что медицина в Бердске - это давно наболевшая тема.

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Почему не могли провести УЗИ раньше?

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