Полнолуние отражается в пяти необычных симптомах, на которые стоит обратить внимание перед Луной Охотника 20 октября 2021 года

Полная Луна - это нечто большее, чем просто неуловимый гороскоп, лунное событие может на самом деле вызвать физические симптомы. Вот пять признаков, которых следует остерегаться перед Луной Охотника.
Луна Охотника - это полнолуние в Овне, которое происходит в среду, 20 октября, в 3.57 вечера. Астрологи и поклонники Луны предсказывают эмоциональные побочные эффекты лунных событий, но знаете ли вы, что Луна может повлиять на ваше физическое состояние? Express.co.uk побеседовал с The Organic Pharmacy, чтобы узнать пять необычных знаков, которых стоит остерегаться в преддверии полной луны охотника на этой неделе.
Многие люди не обращают внимания на Луну, но мистики утверждают, что Луна оказывает огромное влияние на наши эмоции и физическое здоровье.
Аргумент в пользу этого трудно отрицать: Луна контролирует приливы, а 60 процентов взрослого человека состоит из воды ... Так почему же Луна остановилась в море?
Эксперты The Organic Pharmacy отметили: «Многие люди считают, что их здоровье и поведение контролируются лунными фазами, и заметили, что определенные симптомы со здоровьем усиливаются во время полнолуния.
«Чаще всего люди замечают симптомы за три дня до полнолуния и за три дня после него, а также в ночь полнолуния».
Вот пять наиболее распространенных, но необычных симптомов, которые нужно испытать перед полнолунием.
Нарушенный сон.
Наши тела приспособили естественные часы к Солнцу и Луне.
Это называется вашим циркадным ритмом, и он использует солнечный свет для регулирования ваших внутренних биологических часов, которые, в свою очередь, контролируют остальную часть вашего тела.
Согласно отчету, опубликованному в Astronomy & Geophysics, в полнолуние, такое как Луна Охотника, небо чуть светлеет примерно на 0,05–0,1 люкс, а суперлуна может сделать его еще ярче (примерно на 0,32 люкс).
Очевидно, этот дополнительный свет может нарушить синхронизацию вашего циркадного ритма.
Эксперты сказали: «Это означает, что вашему организму будет труднее заснуть в нужное время, и исследование, опубликованное в журнале Current Biology, подтверждает это.
«Участникам исследования было труднее заснуть, они проводили меньше времени в глубоком сне и спали примерно на 20 минут меньше в период полнолуния».
Исследование, проведенное в 2021 году, обнаружило связь между лунным циклом и сном в коренных общинах Тоба / Кум в Аргентине.
Команда Organic Pharmacy сказала: «Они обнаружили, что в ночь с полнолунием у участников Тоба / Кум наблюдается более позднее время сна и более короткая продолжительность сна.
«Это связано с тем, что в ночь с полнолунием им доступен дополнительный лунный свет, что позволяет им дольше продолжать свою повседневную деятельность».
Иммунная система и паразиты.
Недостаток сна, ведущий к полнолунию, наносит ущерб вашей иммунной системе и может способствовать процветанию кишечных паразитов в вашем теле.
Эксперты отметили: «Достаточное количество сна важно для вашего тела, чтобы иметь возможность регулировать гормоны, такие как мелатонин.
«Хотя этот гормон обычно называют гормоном сна, он также играет роль в регулировании вашей иммунной системы, поэтому недостаток сна может привести к снижению иммунного ответа и усилению воспаления.
«Если вы заметили вздутие живота, обострения аллергии или симптомы гриппа во время полнолуния, это может быть связано с недостатком сна и ослабленной иммунной системой».
Вдобавок к этому, некоторые исследования показывают, что у вас могут быть кишечные паразиты, с которыми вашему организму трудно бороться в полнолуние.
Эксперты Organic Pharmacy заявили: «Хотя наличие определенных типов бактерий в кишечнике - это совершенно здорово, вы можете случайно проглотить не очень полезные бактерии или паразитов на немытых фруктах и овощах, или сырой рыбе и мясе.
«Это также может вызвать такие симптомы, как вздутие живота, усталость, сыпь, тошнота, диарея и симптомы гриппа».
Если вы заметили эти симптомы во время полнолуния, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить причину.
Лунная мигрень.
Мигрень в полнолуние - это настоящее дело, поскольку пациенты утверждают, что Луна виновата в их изнуряющих головных болях.
Некоторые люди склонны замечать, что их головные боли усиливаются или учащаются во время Полнолуния, но Полнолуние не является прямой причиной.
Более вероятно, что обострение мигрени связано с нарушением сна из-за дополнительного света, излучаемого полной луной.
Если вы ворочались всю ночь, у вас также могут возникнуть головные боли от напряжения на следующий день.
Повышенный аппетит.
Если в данный момент вы чувствуете себя очень голодным, вы не одиноки!
Чрезмерный голод не может быть напрямую связан с лунными фазами, но, опять же, может быть из-за недостатка сна.
Команда The Organic Pharmacy сказала: «Регулярный отдых жизненно важен для контроля нашего организма, включая наши гормоны, - говорится в отчете, опубликованном в Международном журнале эндокринологии.
«Когда мы слишком мало спим, наши уровни гормонов могут быть нарушены, особенно те, которые связаны с метаболизмом, такие как лептин и грелин, что может привести к повышению аппетита».
«И, учитывая, что дополнительный свет от Полнолуния может повлиять на ваш сон, вполне возможно, что недостаток сна во время Полнолуния может привести к перееданию на следующий день».
Боль в почках.
Согласно исследованию, опубликованному в Urology Journal, полнолуние также может иметь прямое влияние на ваши почки.
Ученые обнаружили корреляцию между болью от камней в почках и полнолунием, предполагая, что лунный цикл может иметь более глубокое влияние на ваше тело.
Хотя причина этой связи неизвестна, некоторые ученые предполагают, что эта корреляция может быть связана с балансом жидкости.
Команда The Organic Pharmacy объяснила: «Возможно, уровень жидкости в нашем организме также может контролироваться лунным циклом».