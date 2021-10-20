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Ольга Бузова собирается вернуться на сцену МХАТа

4:07:0710/20/2021
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Она расстроена волной негатива в свою сторону, но позиций сдавать не хочет.

Бузова с удовольствием возвращается на сцену театра. Фото: Instagram buzova86

После премьеры спектакля «Чудесный грузин», в котором Бузова впервые раскрылась как театральная актриса, на Ольгу вылилась тонна негатива, упреков и замечаний. Но телеведущая не сдает позиций и идет прямо к своей цели-покорить театр еще раз.

Сама же Ольга Бузова признается, что не ожидала такой большой волны хейта в ее сторону. Она искренне просит не верить слухам в сети и заявляет, что роль ни у кого не отбирала.

Отметим, Ольга сыграла роль певички кабаре, шпионки Беллы Шанталь в пьесе, посвященной молодым годам Иосифа Сталина.

Экс-участница «Дома-2» рассказала, что очень хочет получить театральное образование, так как это необходимо для дальнейшей работы на сцене.
Также 35-летняя звезда напишет новую книгу, выучит итальянский язык и научит игре на фортепиано. Целеустремленности Ольги можно только позавидовать.

Однако, Бузова не хочет думать только о карьере, она планирует стать матерью, но вот только с отцом ребенка еще не определилась.

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театрталантышоу-бизнес
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