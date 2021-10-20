Ольга Бузова собирается вернуться на сцену МХАТа

После премьеры спектакля «Чудесный грузин», в котором Бузова впервые раскрылась как театральная актриса, на Ольгу вылилась тонна негатива, упреков и замечаний. Но телеведущая не сдает позиций и идет прямо к своей цели-покорить театр еще раз.
Сама же Ольга Бузова признается, что не ожидала такой большой волны хейта в ее сторону. Она искренне просит не верить слухам в сети и заявляет, что роль ни у кого не отбирала.
Отметим, Ольга сыграла роль певички кабаре, шпионки Беллы Шанталь в пьесе, посвященной молодым годам Иосифа Сталина.
Экс-участница «Дома-2» рассказала, что очень хочет получить театральное образование, так как это необходимо для дальнейшей работы на сцене.
Также 35-летняя звезда напишет новую книгу, выучит итальянский язык и научит игре на фортепиано. Целеустремленности Ольги можно только позавидовать.
Однако, Бузова не хочет думать только о карьере, она планирует стать матерью, но вот только с отцом ребенка еще не определилась.