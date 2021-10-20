Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сибиряк похитил двоих детей и скрывается в Бердске от бывшей жены

4:20:5410/20/2021
0

Судебные приставы начали поиски поиски мужчины.

Мужчина не согласен с решением суда по передаче детей бывшей жене. Фото: Pixabay.com

20 октября стало известно, что судебные приставы по Октябрьскому району города Новосибирска возбудили исполнительное производство по отношению к 37-летнему Ходорченко Виктору.

По данным ведомства, мужчина по решению суда должен был передать бывшей супруге двух 3-летних сыновей: Мишу и Максима. Но отец, видимо, не согласился с решением суда и теперь он скрывает детей. На данный момент неизвестно, где находятся мальчики. Есть предположения, что мужчина скрывается с детьми в городе Бердск.

Судебные приставы Новосибирска просят о любой информации о разыскиваемых сообщить инициатору розыска судебному приставу по телефону +79139857301, телефону дежурной части УФССП России по Новосибирской области +7(383)241-07-06, либо в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления +7(383)241-07-64.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
судпохищение детейрозыски
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как бы вы поступили на месте мужчины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСибиряк похитил двоих детей и скрывается в Бердске от бывшей жены
4:20:54 10/20/2021
Сибиряк похитил двоих детей и скрывается в Бердске от бывшей жены
Ольга Бузова собирается вернуться на сцену МХАТа
4:07:07 10/20/2021
Ольга Бузова собирается вернуться на сцену МХАТа
Полнолуние отражается в пяти необычных симптомах, на которые стоит обратить внимание перед Луной Охотника 20 октября 2021 года
4:02:28 10/20/2021
Полнолуние отражается в пяти необычных симптомах, на которые стоит обратить внимание перед Луной Охотника 20 октября 2021 года
Как октябрьское Полнолуние «Луна Охотника» повлияет на ваш сон 20 и 21 октября 2021 года
3:52:29 10/20/2021
Как октябрьское Полнолуние «Луна Охотника» повлияет на ваш сон 20 и 21 октября 2021 года
В Новосибирске рано утром Infiniti влетел в дорожное ограждение
3:51:40 10/20/2021
В Новосибирске рано утром Infiniti влетел в дорожное ограждение
Какие страны Европы выдают визы для россиян осенью 2021 года
3:42:56 10/20/2021
Какие страны Европы выдают визы для россиян осенью 2021 года
В Свердловской области пропала 14-летняя школьница
3:38:10 10/20/2021
В Свердловской области пропала 14-летняя школьница
Подарки  на Новый год-2022: Что лучше никогда не дарить на Год Водяного Тигра? А что обязательно нужно купить в подарок?
3:36:38 10/20/2021
Подарки  на Новый год-2022: Что лучше никогда не дарить на Год Водяного Тигра? А что обязательно нужно купить в подарок?
Можно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса? Например «Дельта» и «Мю», по каким признакам понять двойное заражение
3:34:46 10/20/2021
Можно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса? Например «Дельта» и «Мю», по каким признакам понять двойное заражение
Что такое ПЦР-анализ: как его сдают, как готовиться и для чего он нужен
3:31:36 10/20/2021
Что такое ПЦР-анализ: как его сдают, как готовиться и для чего он нужен