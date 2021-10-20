Сибиряк похитил двоих детей и скрывается в Бердске от бывшей жены

20 октября стало известно, что судебные приставы по Октябрьскому району города Новосибирска возбудили исполнительное производство по отношению к 37-летнему Ходорченко Виктору.
По данным ведомства, мужчина по решению суда должен был передать бывшей супруге двух 3-летних сыновей: Мишу и Максима. Но отец, видимо, не согласился с решением суда и теперь он скрывает детей. На данный момент неизвестно, где находятся мальчики. Есть предположения, что мужчина скрывается с детьми в городе Бердск.
Судебные приставы Новосибирска просят о любой информации о разыскиваемых сообщить инициатору розыска судебному приставу по телефону +79139857301, телефону дежурной части УФССП России по Новосибирской области +7(383)241-07-06, либо в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления +7(383)241-07-64.