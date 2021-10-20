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В Бердске из-за коронавируса закрыли 40 групп в детских садах

4:52:3610/20/2021
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Всего в городе зарегистрировано 2645 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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20 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 915 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного числа заразившихся был сделан 481 тест. Также отметим, что выздоровели и выписались 2440 человек.

На сегодняшний день зафиксировано 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2645 случаев коронавирусной инфекции.

Ситуация в образовательных организациях такая: заболевших ковид – 113 воспитанников (СОШ - 69, ДС - 44) + 2 сотрудника. Контактных всего 2435, из них школы - 1325, сады - 716. Закрыты по ковиду: 40 групп в дошкольных учреждениях и 69 классов.

По ОРВИ закрыты 12 групп ДС и 4 класса.

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