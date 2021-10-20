В Бердске из-за коронавируса закрыли 40 групп в детских садах

20 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 915 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного числа заразившихся был сделан 481 тест. Также отметим, что выздоровели и выписались 2440 человек.
На сегодняшний день зафиксировано 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2645 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях такая: заболевших ковид – 113 воспитанников (СОШ - 69, ДС - 44) + 2 сотрудника. Контактных всего 2435, из них школы - 1325, сады - 716. Закрыты по ковиду: 40 групп в дошкольных учреждениях и 69 классов.
По ОРВИ закрыты 12 групп ДС и 4 класса.