В Новосибирске два месяца промышляет «неуловимый карманник»

В Ленинском районе Новосибирска на протяжении уже двух месяцев активную преступную деятельность ведет неуловимый карманный вор. Сначала он знакомится с жертвой, а потом выслеживает её и в удобный момент забирает необходимое.
С конца августа местные жители жалуются на неизвестного. В список его жертв попадают молодые девушки и пенсионерки. А иногда и нерасторопные, невнимательные мужчины. Максимально приблизившись к жертве, он вытаскивает телефоны и сумки. Общая сумма наворованного от 10 до 50 тысяч рублей.
На днях злоумышленник обокрал девушку в метро, на помощь поспешил молодой человек. Он пытался схватить вора, но тот успел сбежать. Свидетели описывают мошенника как классического жителя окраины средних лет, одет во все черное (а если прохладно — сверху бежевая куртка) и похож на человека с алкогольной зависимостью.