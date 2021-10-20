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В Новосибирске два месяца промышляет «неуловимый карманник»

5:11:4610/20/2021
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Жертвами становятся молодые девушки и пенсионерки.

Уже несколько месяцев вор не прекращает свою деятельность. Фото: Telegram MASH

В Ленинском районе Новосибирска на протяжении уже двух месяцев активную преступную деятельность ведет неуловимый карманный вор. Сначала он знакомится с жертвой, а потом выслеживает её и в удобный момент забирает необходимое.

С конца августа местные жители жалуются на неизвестного. В список его жертв попадают молодые девушки и пенсионерки. А иногда и нерасторопные, невнимательные мужчины. Максимально приблизившись к жертве, он вытаскивает телефоны и сумки. Общая сумма наворованного от 10 до 50 тысяч рублей.

На днях злоумышленник обокрал девушку в метро, на помощь поспешил молодой человек. Он пытался схватить вора, но тот успел сбежать. Свидетели описывают мошенника как классического жителя окраины средних лет, одет во все черное (а если прохладно — сверху бежевая куртка) и похож на человека с алкогольной зависимостью.

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