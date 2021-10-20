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В Бердске новые депутаты намерены заседать весь день 21 октября на второй сессии в 2021 году: На повестке семь вопросов

5:25:0710/20/2021
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Правда, предусмотрены перерывы по 10-15 минут после двухчасовой работы а также обед - с 13.00 до 14.00. Согласно регламенту, одному депутату дадут лишь 3 минуты для повторных выступлений в прениях, а сами прения не должны превышать 5 минут.

В четверг состоится вторая встреча народных избранников. Фото: "Курьер.Среда"

Новые депутаты Бердска соберутся на второй сессии уже завтра, 21 октября. На повестке дня - семь вопросов. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», депутаты обсудят изменения в бюджете Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о 269 млн рублей, которые власть Новосибирской области выделила для Бердска. Народные избранники уже определились с тем, куда направить эти деньги.

Также депутаты обсудят представление прокурора об устранении нарушений федерального законодательства. Предполагается, что будут внесены изменения в Устав городского округа города Бердска Новосибирской области. Здесь речь идет о технических моментах, а также о переносе празднования Дня города с сентября на июнь.

Спикер горсовета Владимир Голубев расскажет о внесении изменений в Регламент Совета депутатов, о создании комиссии по наказам избирателей, о создании группы по контролю за электронной системой голосования и о плане работы Совета депутатов города Бердска пятого созыва на второе полугодие 2021 года.

Стоит отметить, что новый состав горсовета намерен работать на сессии с 09.00 утра до 17.00. Правда, предусмотрены перерывы по 10-15 минут после двухчасовой работы а также обед - с 13.00 до 14.00. Согласно регламенту, одному депутату дадут лишь 3 минуты для повторных выступлений в прениях, а сами прения не должны превышать 5 минут.

Напомним, первая сессия народных избранников состоялась в минувший четверг, 14 октября. Избежать скандала за шесть часов работы в тот день не удалось.

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