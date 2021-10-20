Facebook заявила о смене названия из-за нового направления в работе

Самая известная и мощная компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает портал Verge.
Ребрендинг будет отражать новое направление работы компании Facebook. Так как владелец крупных социальных сетей настроен на построение "метавселенной".
Глава соцсети Марк Цукерберг обсудит переименование в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября.
Отметим, что новое название держится в секрете, даже не все члены руководства знают его. Пользователи гадают, что, возможно, оно может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.
Марк Цукерберг рассказал, что "метавселенная" даст большие возможности людям творческих профессий, фрилансерам, а также людям, которые живут вдали от крупных образовательных центрах или объектам рекреации.
В августе этого года компания разработала и представила виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.