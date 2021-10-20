Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Facebook заявила о смене названия из-за нового направления в работе

5:34:0410/20/2021
0

Новое имя могут анонсировать уже на следующей неделе.

О новом названии никто даже и не догадывается. Фото: Pixabay.com

Самая известная и мощная компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает портал Verge.

Ребрендинг будет отражать новое направление работы компании Facebook. Так как владелец крупных социальных сетей настроен на построение "метавселенной".

Глава соцсети Марк Цукерберг обсудит переименование в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября.
Отметим, что новое название держится в секрете, даже не все члены руководства знают его. Пользователи гадают, что, возможно, оно может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.

Марк Цукерберг рассказал, что "метавселенная" даст большие возможности людям творческих профессий, фрилансерам, а также людям, которые живут вдали от крупных образовательных центрах или объектам рекреации.

В августе этого года компания разработала и представила виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
технологиисоцсетикомпания
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пользуетесь ли вы фейсбуком?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Facebook заявила о смене названия из-за нового направления в работе
5:34:04 10/20/2021
Facebook заявила о смене названия из-за нового направления в работе
В России врач рассказал, сколько могут длиться нерабочие дни Путина после 7 ноября 2021 года
5:31:52 10/20/2021
В России врач рассказал, сколько могут длиться нерабочие дни Путина после 7 ноября 2021 года
БердскВ Бердске новые депутаты намерены заседать весь день 21 октября на второй сессии в 2021 году: На повестке семь вопросов
5:25:07 10/20/2021
В Бердске новые депутаты намерены заседать весь день 21 октября на второй сессии в 2021 году: На повестке семь вопросов
В Новосибирске два месяца промышляет «неуловимый карманник»
5:11:46 10/20/2021
В Новосибирске два месяца промышляет «неуловимый карманник»
Имена для мальчиков: пять имен, которые дадут малышу сложную, но яркую судьбу
5:00:48 10/20/2021
Имена для мальчиков: пять имен, которые дадут малышу сложную, но яркую судьбу
БердскВ Бердске из-за коронавируса закрыли 40 групп в детских садах
4:52:36 10/20/2021
В Бердске из-за коронавируса закрыли 40 групп в детских садах
БердскВ Бердске показали лица новых депутатов: Народные избранники назначили время и место свиданий с горожанами
4:42:35 10/20/2021
В Бердске показали лица новых депутатов: Народные избранники назначили время и место свиданий с горожанами
Владимир Путин 20 октября обсудит с кабмином ситуацию по COVID-19 в России
4:40:12 10/20/2021
Владимир Путин 20 октября обсудит с кабмином ситуацию по COVID-19 в России
Сколько дней продлятся выходные дни в ноябре 2021: когда начало и когда первый рабочий день?
4:30:08 10/20/2021
Сколько дней продлятся выходные дни в ноябре 2021: когда начало и когда первый рабочий день?
БердскСибиряк похитил двоих детей и скрывается в Бердске от бывшей жены
4:20:54 10/20/2021
Сибиряк похитил двоих детей и скрывается в Бердске от бывшей жены